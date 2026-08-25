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Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras

Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras

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Desde hace casi medio año, una de las principales arterias marítimas estratégicas del mundo, el estrecho de Ormuz, dejó de funcionar con normalidad después de... 25.08.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te presenta una infografía que muestra cómo ha ido cambiando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz durante los últimos seis meses.

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