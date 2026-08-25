https://noticiaslatam.lat/20260825/asi-cambio-el-trafico-maritimo-a-traves-del-estrecho-de-ormuz-en-cifras-1174777149.html
Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
Sputnik Mundo
Desde hace casi medio año, una de las principales arterias marítimas estratégicas del mundo, el estrecho de Ormuz, dejó de funcionar con normalidad después de... 25.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-25T14:15+0000
2026-08-25T14:15+0000
2026-08-25T14:15+0000
multimedia
📊 infografía
📊 infografías económicas
irán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
eeuu
🌍 oriente medio
📰 tensión en el estrecho de ormuz
estrecho de ormuz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174798603_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b493021c1c76e26aaf3a42a63a89bf19.png
Sputnik te presenta una infografía que muestra cómo ha ido cambiando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz durante los últimos seis meses.
irán
eeuu
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174798603_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_2d1215ba70c413a76a435659dfcfb4bf.png
Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
Sputnik Mundo
Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
2026-08-25T14:15+0000
true
PT0M56S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📊 infografía, 📊 infografías económicas, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, estrecho de ormuz, видео
📊 infografía, 📊 infografías económicas, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, estrecho de ormuz, видео
Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
Desde hace casi medio año, una de las principales arterias marítimas estratégicas del mundo, el estrecho de Ormuz, dejó de funcionar con normalidad después de que Estados Unidos iniciara la guerra contra Irán. El cierre del estrecho y las constantes interrupciones de su funcionamiento, a su vez, han repercutido en la economía mundial.
Sputnik te presenta una infografía que muestra cómo ha ido cambiando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz durante los últimos seis meses.