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Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras
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Desde hace casi medio año, una de las principales arterias marítimas estratégicas del mundo, el estrecho de Ormuz, dejó de funcionar con normalidad después de... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras

14:15 GMT 25.08.2026
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Así cambió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, en cifras - Sputnik Mundo, 1920, 25.08.2026
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Desde hace casi medio año, una de las principales arterias marítimas estratégicas del mundo, el estrecho de Ormuz, dejó de funcionar con normalidad después de que Estados Unidos iniciara la guerra contra Irán. El cierre del estrecho y las constantes interrupciones de su funcionamiento, a su vez, han repercutido en la economía mundial.
Sputnik te presenta una infografía que muestra cómo ha ido cambiando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz durante los últimos seis meses.
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