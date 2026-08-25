https://noticiaslatam.lat/20260825/la-ue-mantiene-en-suspenso-el-debate-sobre-el-uso-de-activos-rusos-congelados-para-kiev-reportan-1174797916.html
La UE mantiene en suspenso el debate sobre el uso de activos rusos congelados para Kiev, reportan medios
La UE mantiene en suspenso el debate sobre el uso de activos rusos congelados para Kiev, reportan medios
Sputnik Mundo
La posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Kiev no parece que vaya a volver a la mesa de debate de la UE en corto plazo, ya que... 25.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-25T13:31+0000
2026-08-25T13:31+0000
2026-08-25T13:31+0000
economía
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
bélgica
seguridad
unión europea (ue)
🌍 europa
sanciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174799186_0:214:1696:1168_1920x0_80_0_0_a76d4666fe92f60cf4cdecb2ced06815.jpg
El portal señala que "en la actualidad apenas hay indicios de que la cuestión del uso de los activos congelados vaya a ser llevada a debate en Bruselas en un futuro inmediato".Se añade que "Bélgica permanece como el principal escollo en esta materia", al no estar dispuesta a asumir en solitario los riesgos financieros derivados de la medida.Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, la UE y los países del G7 inmovilizaron casi la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia, por un importe cercano a los 300.000 millones de euros. Más de 200.000 millones se hallan en territorio de la UE, mayoritariamente en las cuentas de Euroclear —Bélgica—, uno de los principales sistemas de compensación y liquidación del mundo. La Cancillería rusa ha calificado repetidamente esta congelación de robo, destacando que la UE no se dirige únicamente contra activos de particulares, sino también contra los activos estatales de Rusia.El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que Moscú responderá a cualquier confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Moscú, subrayó que también dispone de instrumentos para no devolver los fondos que los países occidentales mantenían en territorio ruso.
https://noticiaslatam.lat/20260714/los-bancos-europeos-denuncian-a-una-multinacional-por-las-perdidas-derivadas-de-las-sanciones-1174278608.html
bélgica
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174799186_70:0:1627:1168_1920x0_80_0_0_25078b729781d42e7acb3b4243fe17a5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, bélgica, seguridad, unión europea (ue), 🌍 europa, sanciones
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, bélgica, seguridad, unión europea (ue), 🌍 europa, sanciones
La UE mantiene en suspenso el debate sobre el uso de activos rusos congelados para Kiev, reportan medios
La posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Kiev no parece que vaya a volver a la mesa de debate de la UE en corto plazo, ya que los obstáculos y las reservas de varios Estados miembros siguen sin resolverse, informa el portal 'Euractiv' citando a un alto funcionario anónimo del bloque.
El portal señala que "en la actualidad apenas hay indicios de que la cuestión del uso de los activos congelados vaya a ser llevada a debate en Bruselas en un futuro inmediato".
"Las barreras y las reservas de varios Estados miembros no han experimentado cambios", afirma el funcionario europeo citado por Euractiv.
Se añade que "Bélgica permanece como el principal escollo en esta materia", al no estar dispuesta a asumir en solitario los riesgos financieros derivados de la medida.
Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania
, la UE y los países del G7 inmovilizaron casi la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia, por un importe cercano a los 300.000 millones de euros. Más de 200.000 millones
se hallan en territorio de la UE, mayoritariamente en las cuentas de Euroclear —Bélgica—, uno de los principales sistemas de compensación y liquidación del mundo.
La Cancillería rusa ha calificado repetidamente esta congelación de robo
, destacando que la UE no se dirige únicamente contra activos de particulares, sino también contra los activos estatales de Rusia.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que Moscú responderá a cualquier confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Moscú, subrayó que también dispone de instrumentos
para no devolver los fondos que los países occidentales
mantenían en territorio ruso.