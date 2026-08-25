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La UE mantiene en suspenso el debate sobre el uso de activos rusos congelados para Kiev, reportan medios

La UE mantiene en suspenso el debate sobre el uso de activos rusos congelados para Kiev, reportan medios

Sputnik Mundo

La posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Kiev no parece que vaya a volver a la mesa de debate de la UE en corto plazo, ya que... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T13:31+0000

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El portal señala que "en la actualidad apenas hay indicios de que la cuestión del uso de los activos congelados vaya a ser llevada a debate en Bruselas en un futuro inmediato".Se añade que "Bélgica permanece como el principal escollo en esta materia", al no estar dispuesta a asumir en solitario los riesgos financieros derivados de la medida.Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, la UE y los países del G7 inmovilizaron casi la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia, por un importe cercano a los 300.000 millones de euros. Más de 200.000 millones se hallan en territorio de la UE, mayoritariamente en las cuentas de Euroclear —Bélgica—, uno de los principales sistemas de compensación y liquidación del mundo. La Cancillería rusa ha calificado repetidamente esta congelación de robo, destacando que la UE no se dirige únicamente contra activos de particulares, sino también contra los activos estatales de Rusia.El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que Moscú responderá a cualquier confiscación de los activos rusos congelados por parte de Occidente. Moscú, subrayó que también dispone de instrumentos para no devolver los fondos que los países occidentales mantenían en territorio ruso.

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