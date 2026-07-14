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Los bancos europeos denuncian a una multinacional por las pérdidas derivadas de las sanciones contra Rusia
Los bancos europeos denuncian a una multinacional por las pérdidas derivadas de las sanciones contra Rusia
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Este 14 de julio, se celebrará en el Tribunal de Fráncfort la primera audiencia de un proceso destinado a determinar quién debe asumir los costos derivados de... 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T18:14+0000
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Linde plc —la mayor empresa multinacional de gases industriales y productos químicos— enfrenta demandas presentadas por importantes bancos europeos debido a las pérdidas sufridas tras la imposición de las sanciones contra Rusia.Al mismo tiempo, la demanda del banco italiano UniCredit, por un importe cercano a los 515 millones de dólares, se encuentra en fase prejudicial. Por su parte, el banco alemán Commerzbank también ha presentado una reclamación por casi 114 millones de dólares.¿En qué consiste la disputa?En 2021, el consorcio formado por Linde y RusChemAlliance (RCA), una empresa participada al 50% por la compañía energética rusa Gazprom, firmó una serie de contratos para la construcción de instalaciones de gas en el noroeste de Rusia.Antes del inicio de las obras, RCA pagó a Linde más de 1.000 millones de dólares, mientras que un grupo de bancos europeos, en calidad de entidades garantes, emitió garantías de cumplimiento de las obligaciones contractuales de Linde.Tras la imposición de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia en 2022, los bancos se negaron a cumplir sus compromisos para evitar infringirlas, mientras que Linde se vio obligada a suspender la construcción. A su vez, los tribunales rusos congelaron activos situados en territorio del país por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares para compensar el pago realizado por la RCA por un trabajo que no fue ejecutado según acordado.¿Cuánto perdieron los bancos?El caso que se está tratando hoy en el tribunal de Fráncfort podría sentar un precedente al definir quién debe asumir las pérdidas ocasionadas por las sanciones contra Rusia: los bancos que actuaron como garantes de los pagos o las propias empresas que abandonaron el mercado ruso.
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Los bancos europeos denuncian a una multinacional por las pérdidas derivadas de las sanciones contra Rusia
Este 14 de julio, se celebrará en el Tribunal de Fráncfort la primera audiencia de un proceso destinado a determinar quién debe asumir los costos derivados de las sanciones occidentales contra Rusia. En la vista se examinará la demanda de Deutsche Bank, que reclama una compensación de unos 298 millones de dólares.
Linde plc —la mayor empresa multinacional de gases industriales y productos químicos— enfrenta demandas presentadas por importantes bancos europeos debido a las pérdidas sufridas tras la imposición de las sanciones contra Rusia.
Al mismo tiempo, la demanda del banco italiano UniCredit, por un importe cercano a los 515 millones de dólares, se encuentra en fase prejudicial. Por su parte, el banco alemán Commerzbank también ha presentado una reclamación por casi 114 millones de dólares.
¿En qué consiste la disputa?
En 2021, el consorcio formado por Linde y RusChemAlliance (RCA), una empresa participada al 50% por la compañía energética rusa Gazprom, firmó una serie de contratos para la construcción de instalaciones de gas en el noroeste de Rusia.
Antes del inicio de las obras, RCA pagó a Linde más de 1.000 millones de dólares, mientras que un grupo de bancos europeos, en calidad de entidades garantes, emitió garantías de cumplimiento de las obligaciones contractuales de Linde.
Tras la imposición de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia
en 2022, los bancos se negaron a cumplir sus compromisos para evitar infringirlas, mientras que Linde se vio obligada a suspender la construcción. A su vez, los tribunales rusos congelaron activos situados en territorio del país por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares para compensar el pago realizado por la RCA por un trabajo que no fue ejecutado según acordado.
¿Cuánto perdieron los bancos?
Deutsche Bank: alrededor de 279 millones de dólares.
UniCredit: aproximadamente 527 millones de dólares.
Commerzbank: más de 100 millones de dólares.
Los bancos públicos alemanes BayernLB y LBBW: unos 310 millones y 57 millones de euros, respectivamente.
El caso que se está tratando hoy en el tribunal de Fráncfort podría sentar un precedente al definir quién debe asumir las pérdidas ocasionadas por las sanciones contra Rusia: los bancos que actuaron como garantes de los pagos o las propias empresas que abandonaron el mercado ruso.
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