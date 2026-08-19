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Detienen en Croacia a otro sospechoso relacionado con el caso de Nord Stream
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Otro sospechoso en relación con el atentado contra los gasoductos Nord Stream, el ciudadano ucraniano Vladímir Z. fue detenido en la capital croata Zagreb en... 19.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el ente, Vladímir Z. es un buzo profesional. Presumiblemente, el hombre podría estar vinculado a otro ucraniano acusado de complicidad en el sabotaje, Serguéi Kuznetsov, y podría pertenecer a un grupo que colocó los artefactos explosivos en los gasoductos.Según medios alemanes, el detenido es la misma persona que ya había sido arrestada en Polonia en otoño de 2025. En aquel momento, las autoridades polacas rechazaron la solicitud de extradición de Alemania y el ciudadano ucraniano fue puesto en libertad.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.El 21 de agosto de 2025, la fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos. Según la fiscalía alemana, el hombre participó en el grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream.Rusia considera insostenible la versión de que las explosiones en los gasoductos Nord Stream tienen un origen exclusivamente ucraniano y atribuye directamente la responsabilidad de las explosiones a Estados Unidos y sus aliados, incluido el Reino Unido.
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Detienen en Croacia a otro sospechoso relacionado con el caso de Nord Stream

12:07 GMT 19.08.2026
© AP Photo / Czarek SokolowskiEl ucraniano identificado como Vladímir Z. abandona la sala del tribunal en Varsovia (archivo)
El ucraniano identificado como Vladímir Z. abandona la sala del tribunal en Varsovia (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Otro sospechoso en relación con el atentado contra los gasoductos Nord Stream, el ciudadano ucraniano Vladímir Z. fue detenido en la capital croata Zagreb en cumplimiento de una orden de detención europea, informó la Fiscalía General alemana. El hombre será juzgado en Alemania tras su extradición.
De acuerdo con el ente, Vladímir Z. es un buzo profesional. Presumiblemente, el hombre podría estar vinculado a otro ucraniano acusado de complicidad en el sabotaje, Serguéi Kuznetsov, y podría pertenecer a un grupo que colocó los artefactos explosivos en los gasoductos.
Según medios alemanes, el detenido es la misma persona que ya había sido arrestada en Polonia en otoño de 2025. En aquel momento, las autoridades polacas rechazaron la solicitud de extradición de Alemania y el ciudadano ucraniano fue puesto en libertad.
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.
Lugar de la fuga en el gasoducto Nord Stream 2 (Corriente del Norte 2) - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2025
Internacional
Atentados terroristas contra los gasoductos Nord Stream
26 de septiembre 2025, 16:21 GMT
El 21 de agosto de 2025, la fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream.
Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos. Según la fiscalía alemana, el hombre participó en el grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream.
Rusia considera insostenible la versión de que las explosiones en los gasoductos Nord Stream tienen un origen exclusivamente ucraniano y atribuye directamente la responsabilidad de las explosiones a Estados Unidos y sus aliados, incluido el Reino Unido.
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