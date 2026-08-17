Rusia asesta otro golpe contra los puertos de Odesa e Izmaíl

En Izmaíl, fueron alcanzadas una terminal portuaria donde se descargaba material bélico, depósitos de drones navales y hangares con equipamiento militar de fabricación occidental.Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron otra serie de ataques contra los puertos de Odesa, en la costa del mar Negro, e Izmaíl, a orillas del Danubio, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En Odesa, los drones de ataque impactaron una lancha patrullera de la clase Tarantul, utilizada para garantizar la seguridad de barcos marítimos en puntos de descarga y en alta mar, así como tanques de combustible", precisó el ente castrense.
En Izmaíl, fueron alcanzadas una terminal portuaria donde se descargaba material bélico, depósitos de drones navales y hangares con equipamiento militar de fabricación occidental.
Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.
Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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