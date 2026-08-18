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Decenas de inmigrantes de Ceuta logran llegar a la Península, según medios

Decenas de inmigrantes de Ceuta logran llegar a la Península, según medios

Sputnik Mundo

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado establecieron que las decenas de migrantes que entraron a España durante la llegada masiva a Ceuta del 30 de... 18.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-18T16:03+0000

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Según sus datos, las autoridades españolas identificaron a varias organizaciones criminales que, a cambio de una gran cantidad de dinero, trasladan a migrantes desde Ceuta hasta la costa de Andalucía, utilizando las pateras-taxi y motos de agua.Como señalan los medios, la opción de las pateras-taxi es la más habitual y costosa, y para subirse a bordo los migrantes deben pagar una gran suma de dinero. No obstante, es la más segura para poder llegar a las costas españolas, explica la prensa. Se destaca que estos métodos de transporte ilegal de personas ya habían sido utilizados anteriormente por grupos criminales, pero la entrada masiva de migrantes en Ceuta aumentó considerablemente el número de potenciales clientes.Una parte de los recién llegados fue detenida, mientras otros lograron escapar y continuar su recorrido por territorio europeo, señalan las publicaciones.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse que eso no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.

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