https://noticiaslatam.lat/20260809/centro-de-radicalizacion-inteligencia-de-italia-advierte-de-amenaza-terrorista-ante-crisis-1174605636.html

"Centro de radicalización": inteligencia de Italia advierte de amenaza terrorista ante crisis migratoria en Ceuta

"Centro de radicalización": inteligencia de Italia advierte de amenaza terrorista ante crisis migratoria en Ceuta

Sputnik Mundo

En la ciudad autónoma española de Ceuta existe una amenaza de terrorismo islámico ante la situación migratoria, reportan medios italianos, citando a las... 09.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-09T16:59+0000

2026-08-09T16:59+0000

2026-08-09T16:59+0000

españa

ceuta

marruecos

españa

seguridad

🌍 europa

📰 crisis migratoria en europa

🌍 áfrica

terrorismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/09/1174604518_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_591348687aab3f9b62b8080e716b63cd.jpg

En particular, en el municipio marroquí de Castillejos, a pocos kilómetros de Ceuta, la zona "ha sido objeto frecuente de operaciones antiterroristas conjuntas entre España y Marruecos para desmantelar redes yihadistas transfronterizas".Según los medios, los servicios de inteligencia italianos recibieron información de sus homólogos españoles sobre una posible nueva tentativa de entrada masiva de migrantes en Ceuta. En chats y redes sociales se debate la posibilidad de adelantar la fecha de un nuevo cruce, previamente fijado para el 15 de agosto. De acuerdo con el informe, los teléfonos utilizados por estos usuarios, que promueven esta nueva ola, tienen números de varios países, entre ellos Argelia, Egipto, Estados Unidos, Libia, Senegal y Túnez. Las autoridades italianas no descartan que detrás de la campaña de movilización en redes sociales haya una entidad organizada, aunque sus autores aún no fueron identificados. El 8 de agosto, España restableció los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con Italia, en respuesta a la negativa del Ejecutivo italiano de levantar sus propias restricciones impuestas tras la crisis migratoria en Ceuta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó al territorio marroquí.

https://noticiaslatam.lat/20260805/por-tierra-y-por-mar-conoce-las-principales-rutas-de-la-migracion-irregular-hacia-espana-1174555697.html

ceuta

marruecos

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ceuta, marruecos, españa, seguridad, 🌍 europa, 📰 crisis migratoria en europa, 🌍 áfrica, terrorismo