https://noticiaslatam.lat/20260809/centro-de-radicalizacion-inteligencia-de-italia-advierte-de-amenaza-terrorista-ante-crisis-1174605636.html
"Centro de radicalización": inteligencia de Italia advierte de amenaza terrorista ante crisis migratoria en Ceuta
"Centro de radicalización": inteligencia de Italia advierte de amenaza terrorista ante crisis migratoria en Ceuta
Sputnik Mundo
En la ciudad autónoma española de Ceuta existe una amenaza de terrorismo islámico ante la situación migratoria, reportan medios italianos, citando a las... 09.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-09T16:59+0000
2026-08-09T16:59+0000
2026-08-09T16:59+0000
españa
ceuta
marruecos
españa
seguridad
🌍 europa
📰 crisis migratoria en europa
🌍 áfrica
terrorismo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/09/1174604518_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_591348687aab3f9b62b8080e716b63cd.jpg
En particular, en el municipio marroquí de Castillejos, a pocos kilómetros de Ceuta, la zona "ha sido objeto frecuente de operaciones antiterroristas conjuntas entre España y Marruecos para desmantelar redes yihadistas transfronterizas".Según los medios, los servicios de inteligencia italianos recibieron información de sus homólogos españoles sobre una posible nueva tentativa de entrada masiva de migrantes en Ceuta. En chats y redes sociales se debate la posibilidad de adelantar la fecha de un nuevo cruce, previamente fijado para el 15 de agosto. De acuerdo con el informe, los teléfonos utilizados por estos usuarios, que promueven esta nueva ola, tienen números de varios países, entre ellos Argelia, Egipto, Estados Unidos, Libia, Senegal y Túnez. Las autoridades italianas no descartan que detrás de la campaña de movilización en redes sociales haya una entidad organizada, aunque sus autores aún no fueron identificados. El 8 de agosto, España restableció los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con Italia, en respuesta a la negativa del Ejecutivo italiano de levantar sus propias restricciones impuestas tras la crisis migratoria en Ceuta.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó al territorio marroquí.
https://noticiaslatam.lat/20260805/por-tierra-y-por-mar-conoce-las-principales-rutas-de-la-migracion-irregular-hacia-espana-1174555697.html
ceuta
marruecos
españa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/09/1174604518_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6831aa0b7ab8ce5421534e9bf8ce180c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ceuta, marruecos, españa, seguridad, 🌍 europa, 📰 crisis migratoria en europa, 🌍 áfrica, terrorismo
ceuta, marruecos, españa, seguridad, 🌍 europa, 📰 crisis migratoria en europa, 🌍 áfrica, terrorismo
"Centro de radicalización": inteligencia de Italia advierte de amenaza terrorista ante crisis migratoria en Ceuta
En la ciudad autónoma española de Ceuta existe una amenaza de terrorismo islámico ante la situación migratoria, reportan medios italianos, citando a las agencias de inteligencia italianas. Además, los servicios secretos de Italia están vigilando los rumores ante la previsión de una nueva oleada migratoria.
"Ceuta podría convertirse en un centro de radicalización y reclutamiento yihadista, con varias decenas de personas nacidas en la zona, que en el pasado partieron para combatir en Siria e Irak", señala un documento del Gobierno italiano citado por la prensa.
En particular, en el municipio marroquí de Castillejos, a pocos kilómetros de Ceuta, la zona "ha sido objeto frecuente de operaciones antiterroristas conjuntas entre España y Marruecos para desmantelar redes yihadistas transfronterizas".
Según los medios, los servicios de inteligencia italianos recibieron información de sus homólogos españoles sobre una posible nueva tentativa de entrada masiva de migrantes en Ceuta. En chats y redes sociales se debate la posibilidad de adelantar la fecha de un nuevo cruce, previamente fijado para el 15 de agosto.
De acuerdo con el informe, los teléfonos utilizados por estos usuarios, que promueven esta nueva ola, tienen números de varios países, entre ellos Argelia, Egipto, Estados Unidos, Libia, Senegal y Túnez. Las autoridades italianas no descartan que detrás de la campaña de movilización en redes sociales haya una entidad organizada, aunque sus autores aún no fueron identificados.
El 8 de agosto, España restableció los controles fronterizos
en las conexiones aéreas y marítimas con Italia, en respuesta a la negativa del Ejecutivo italiano de levantar sus propias restricciones impuestas tras la crisis migratoria en Ceuta.
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular
a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes
irrumpieron en la urbe.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó al territorio marroquí.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.