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Irán exige una compensación por el daño ambiental en el estrecho de Ormuz

Irán exige una compensación por el daño ambiental en el estrecho de Ormuz

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La nación persa denunció que tres sitios costeros de la isla de Qeshm —en el estrecho de Ormuz— y porciones de la superficie marina del golfo Pérsico han sido... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T22:30+0000

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"Este incidente es sólo un ejemplo visible de la extensa contaminación, tanto abierta como oculta, que ha degradado las aguas del golfo Pérsico y el mar de Omán durante las últimas décadas", subrayó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en una publicación en X acompañada de un video que da cuenta del derrame.El vocero añadió que, como el país con la línea costera más larga en la zona, Irán no puede permanecer indiferente. En ese sentido, sostuvo que "cada parte que se beneficia del transporte comercial" a través de la vía "tiene la obligación tanto legal como moral de remediar el daño ambiental" causado.

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