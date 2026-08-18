Ucrania ya utilizaba imágenes satelitales contra Rusia antes de 2022, según medios

Según ellos, los gobiernos de países aliados y empresas comerciales proporcionaban a Ucrania imágenes satelitales, aunque hasta hace poco se trataba de un recurso limitado.Solo los comandantes de alto rango tenían acceso a estos datos, y aun así de forma restringida y vulnerable a interrupciones. Por ejemplo, en marzo de 2025, la empresa Maxar Technologies dejó de compartir imágenes satelitales con Ucrania durante varios días.Los medios añaden que el acceso de Kiev a este tipo de herramientas se amplió considerablemente durante el último año gracias al Gobierno estadounidense y a empresas privadas. Así, Vantor, socio comercial de Ucrania, puso recientemente en órbita seis nuevos satélites, elevando a 10 el número total.El director de desarrollo de la compañía, Will Cocos, afirma que sus satélites ahora pueden cubrir diariamente hasta siete millones de kilómetros cuadrados del planeta. Además, son capaces de capturar imágenes de la misma zona 15 veces al día, lo que les permite detectar incluso pequeños cambios.En marzo de 2025, EEUU suspendió el intercambio de información de inteligencia con Ucrania, pero posteriormente comenzó a restablecer gradualmente la cooperación. Así lo afirmó en diciembre el secretario de Estado, Marco Rubio. A principios de junio de 2026, declaró que Washington no desempeñaba el papel de mediador imparcial, al tomar claramente partido por Kiev. En agosto, los medios publicaron que el intercambio de información de inteligencia entre ambas partes había vuelto a alcanzar niveles elevados.
Kiev utilizaba imágenes satelitales para hacer frente a Rusia incluso antes del inicio del conflicto en 2022, según medios estadounidenses.
Según ellos, los gobiernos de países aliados y empresas comerciales proporcionaban a Ucrania imágenes satelitales, aunque hasta hace poco se trataba de un recurso limitado.
Solo los comandantes de alto rango tenían acceso a estos datos, y aun así de forma restringida y vulnerable a interrupciones. Por ejemplo, en marzo de 2025, la empresa Maxar Technologies dejó de compartir imágenes satelitales con Ucrania durante varios días.
Los medios añaden que el acceso de Kiev a este tipo de herramientas se amplió considerablemente durante el último año gracias al Gobierno estadounidense y a empresas privadas. Así, Vantor, socio comercial de Ucrania, puso recientemente en órbita seis nuevos satélites, elevando a 10 el número total.
El director de desarrollo de la compañía, Will Cocos, afirma que sus satélites ahora pueden cubrir diariamente hasta siete millones de kilómetros cuadrados del planeta. Además, son capaces de capturar imágenes de la misma zona 15 veces al día, lo que les permite detectar incluso pequeños cambios.
En marzo de 2025, EEUU suspendióel intercambio de información de inteligencia con Ucrania, pero posteriormente comenzó a restablecer gradualmente la cooperación. Así lo afirmó en diciembre el secretario de Estado, Marco Rubio. A principios de junio de 2026, declaró que Washington no desempeñaba el papel de mediador imparcial, al tomar claramente partido por Kiev.
En agosto, los medios publicaron que el intercambio de información de inteligencia entre ambas partes había vuelto a alcanzar niveles elevados.
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