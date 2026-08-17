https://noticiaslatam.lat/20260817/en-bruselas-crece-el-desencanto-con-zelenski-ante-el-estancamiento-de-la-lucha-contra-la-corrupcion-1174694480.html

En Bruselas crece el desencanto con Zelenski ante el estancamiento de la lucha contra la corrupción, indican medios

En Bruselas crece el desencanto con Zelenski ante el estancamiento de la lucha contra la corrupción, indican medios

Sputnik Mundo

La corrupción en el entorno de Volodímir Zelenski alimenta las dudas de las autoridades de Alemania y de la Unión Europea en general respecto a Kiev, informan... 17.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-17T17:01+0000

2026-08-17T17:01+0000

2026-08-17T17:01+0000

internacional

ucrania

volodímir zelenski

bruselas

política

corrupción

🌍 europa

unión europea (ue)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/1e/1150124971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79376d68d9fb73abcf02077f72f8af8a.jpg

Cuando el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablan de Ucrania, sus palabras reflejan una evidente impaciencia ante el ritmo insuficiente, o incluso completamente estancado, de la lucha contra la corrupción en el país, se señala.La puesta en libertad bajo fianza de 2,7 millones de euros del exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andréi Yermak, se convirtió en una muestra del fracaso de la lucha contra la corrupción, subraya el periódico Berliner Zeitung. El medio también recuerda que el mandato de Zelenski expiró en mayo de 2024. Ahora se encuentra protegido por la ley marcial, "que introdujo para evitar las elecciones", apunta.Las informaciones sobre corrupción en Ucrania aparecen con regularidad. La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania (SAP) informó el 11 de mayo de que había acusado al exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andréi Yermak, de blanqueo de capitales durante la construcción de viviendas de lujo en las inmediaciones de Kiev.El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó el 14 de mayo el ingreso de Yermak en prisión preventiva, con la posibilidad de pagar una fianza de 140 millones de grivnas (3,1 millones de dólares). Posteriormente, Yermak salió del centro de detención tras abonar dicha fianza.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron canceladas entonces, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelenski declaró que celebrar elecciones en ese momento era "inoportuno".

https://noticiaslatam.lat/20260808/zelenski-cae-al-tercer-puesto-en-una-encuesta-de-confianza-en-ucrania--1174594022.html

ucrania

bruselas

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, volodímir zelenski, bruselas, política, corrupción, 🌍 europa, unión europea (ue)