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En Bruselas crece el desencanto con Zelenski ante el estancamiento de la lucha contra la corrupción, indican medios
En Bruselas crece el desencanto con Zelenski ante el estancamiento de la lucha contra la corrupción, indican medios
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La corrupción en el entorno de Volodímir Zelenski alimenta las dudas de las autoridades de Alemania y de la Unión Europea en general respecto a Kiev, informan... 17.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-17T17:01+0000
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Cuando el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablan de Ucrania, sus palabras reflejan una evidente impaciencia ante el ritmo insuficiente, o incluso completamente estancado, de la lucha contra la corrupción en el país, se señala.La puesta en libertad bajo fianza de 2,7 millones de euros del exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andréi Yermak, se convirtió en una muestra del fracaso de la lucha contra la corrupción, subraya el periódico Berliner Zeitung. El medio también recuerda que el mandato de Zelenski expiró en mayo de 2024. Ahora se encuentra protegido por la ley marcial, "que introdujo para evitar las elecciones", apunta.Las informaciones sobre corrupción en Ucrania aparecen con regularidad. La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania (SAP) informó el 11 de mayo de que había acusado al exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andréi Yermak, de blanqueo de capitales durante la construcción de viviendas de lujo en las inmediaciones de Kiev.El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó el 14 de mayo el ingreso de Yermak en prisión preventiva, con la posibilidad de pagar una fianza de 140 millones de grivnas (3,1 millones de dólares). Posteriormente, Yermak salió del centro de detención tras abonar dicha fianza.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron canceladas entonces, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelenski declaró que celebrar elecciones en ese momento era "inoportuno".
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En Bruselas crece el desencanto con Zelenski ante el estancamiento de la lucha contra la corrupción, indican medios
La corrupción en el entorno de Volodímir Zelenski alimenta las dudas de las autoridades de Alemania y de la Unión Europea en general respecto a Kiev, informan medios alemanes. La mayor preocupación la suscita el último escándalo de corrupción en el sector energético, cuyos principales implicados aún no han rendido cuentas, añaden.
"La corrupción, las reformas bloqueadas y las nuevas investigaciones en el entorno [de Zelenski] alimentan en Berlín y Bruselas las dudas sobre la voluntad de Kiev de llevar a cabo reformas", escribe la prensa.
Cuando el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablan de Ucrania, sus palabras reflejan una evidente impaciencia ante el ritmo insuficiente, o incluso completamente estancado, de la lucha contra la corrupción en el país, se señala.
La puesta en libertad bajo fianza de 2,7 millones de euros del exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andréi Yermak, se convirtió en una muestra del fracaso de la lucha contra la corrupción, subraya el periódico Berliner Zeitung.
El medio también recuerda que el mandato de Zelenski expiró en mayo de 2024. Ahora se encuentra protegido por la ley marcial, "que introdujo para evitar las elecciones", apunta.
"Una incógnita aún mayor es cuánto dinero de los contribuyentes occidentales, incluidos los alemanes, recaudado por miles de millones para Ucrania (...), se ha hundido en el pantano corrupto de Kiev", se lee en el artículo.
Las informaciones sobre corrupción en Ucrania aparecen con regularidad
. La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania (SAP) informó el 11 de mayo de que había acusado al exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andréi Yermak
, de blanqueo de capitales durante la construcción de viviendas de lujo en las inmediaciones de Kiev.
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó el 14 de mayo el ingreso de Yermak en prisión preventiva
, con la posibilidad de pagar una fianza de 140 millones de grivnas (3,1 millones de dólares). Posteriormente, Yermak salió del centro de detención tras abonar dicha fianza.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron canceladas entonces, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelenski declaró que celebrar elecciones en ese momento era "inoportuno".
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