"Oriente Medio se está uniendo": Trump celebra el Acuerdo de La Meca

De igual manera, el mandatario estadounidense felicitó a los dirigentes de las tres naciones y calificó el acuerdo como "un primer paso grande, audaz e importante".Según medios turcos, la incorporación de Turquía al sistema de cooperación estratégica en defensa establecido entre Arabia Saudita y Pakistán en 2025 podría modificar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.En septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un acuerdo de defensa mutua que contempla una respuesta conjunta en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca por parte de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, afirmando que el pacto refleja que la región está cada vez más próxima.
"Esto demuestra cómo Oriente Medio se está uniendo y cómo los países finalmente podrán defenderse de una manera más significativa", escribió en Truth Social.
Según medios turcos, la incorporación de Turquía al sistema de cooperación estratégica en defensa establecido entre Arabia Saudita y Pakistán en 2025 podría modificar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.
En septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un acuerdo de defensa mutua que contempla una respuesta conjunta en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.
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