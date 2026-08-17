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"Oriente Medio se está uniendo": Trump celebra el Acuerdo de La Meca
"Oriente Medio se está uniendo": Trump celebra el Acuerdo de La Meca
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca por parte de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, el mandatario estadounidense felicitó a los dirigentes de las tres naciones y calificó el acuerdo como "un primer paso grande, audaz e importante".Según medios turcos, la incorporación de Turquía al sistema de cooperación estratégica en defensa establecido entre Arabia Saudita y Pakistán en 2025 podría modificar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.En septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un acuerdo de defensa mutua que contempla una respuesta conjunta en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.
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"Oriente Medio se está uniendo": Trump celebra el Acuerdo de La Meca

02:40 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca por parte de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, afirmando que el pacto refleja que la región está cada vez más próxima.
"Esto demuestra cómo Oriente Medio se está uniendo y cómo los países finalmente podrán defenderse de una manera más significativa", escribió en Truth Social.
De igual manera, el mandatario estadounidense felicitó a los dirigentes de las tres naciones y calificó el acuerdo como "un primer paso grande, audaz e importante".
Según medios turcos, la incorporación de Turquía al sistema de cooperación estratégica en defensa establecido entre Arabia Saudita y Pakistán en 2025 podría modificar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.
En septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un acuerdo de defensa mutua que contempla una respuesta conjunta en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.
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