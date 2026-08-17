https://noticiaslatam.lat/20260817/mexico-y-eeuu-firman-acuerdo-para-comprar-drones-y-sistemas-contra-aeronaves-no-tripuladas-1174698413.html

México y EEUU firman acuerdo para comprar drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas

México y EEUU firman acuerdo para comprar drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas

Sputnik Mundo

El entendimiento fue suscrito por el secretario del Ejército de EEUU, Patrick Driscoll, y el general de división del Estado Mayor, Héctor Ávila, como parte de... 17.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-17T01:40+0000

2026-08-17T01:40+0000

2026-08-17T01:40+0000

américa latina

ronald johnson

méxico

eeuu

ejército mexicano

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/10/1174698229_0:72:1600:973_1920x0_80_0_0_be90bb90c3573419efe188f0d898a751.jpg

"Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad", declaró el representante diplomático en X.

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ronald johnson, méxico, eeuu, ejército mexicano, seguridad