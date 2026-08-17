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México y EEUU firman acuerdo para comprar drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas
México y EEUU firman acuerdo para comprar drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas
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El entendimiento fue suscrito por el secretario del Ejército de EEUU, Patrick Driscoll, y el general de división del Estado Mayor, Héctor Ávila, como parte de... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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"Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad", declaró el representante diplomático en X.
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México y EEUU firman acuerdo para comprar drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas
El entendimiento fue suscrito por el secretario del Ejército de EEUU, Patrick Driscoll, y el general de división del Estado Mayor, Héctor Ávila, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad firmados desde 2016.
A través de sus redes sociales, el embajador de Washington en México, Ronald Johnson, destacó que este convenio le permitirá al Ejército mexicano "adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos".
"Esta tecnología fortalecerá
nuestra capacidad para combatir a los cárteles
y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad", declaró el representante diplomático en X.
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