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Tribunal ucraniano ordena la prisión preventiva de la ex mano derecha de Zelenski

Tribunal ucraniano ordena la prisión preventiva de la ex mano derecha de Zelenski

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El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania anunció el veredicto contra el exjefe de la Oficina de Zelenski, Andréi Yermak, acusado de lavado de dinero... 14.05.2026, Sputnik Mundo

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El exjefe de la Oficina de Zelenski había calificado previamente esta suma de "inaccesible" y se quejó de que no disponía de ese dinero. También prometió apelar.El 11 de mayo, fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero tras los allanamientos a su residencia. El tribunal confiscó bienes relacionados con el caso. Yermak fue destituido en noviembre, en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano.El 10 de noviembre del 2025, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El 11 de noviembre, la entidad presentó cargos contra siete miembros de una organización criminal implicada en corrupción en el sector energético. Entre sus miembros figuró el empresario y colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. El ex vice primer ministro de Ucrania Alexéi Chernishov también resultó implicado en el caso.

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