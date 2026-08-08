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Zelenski cae al tercer puesto en una encuesta de confianza en Ucrania

Zelenski cae al tercer puesto en una encuesta de confianza en Ucrania

Sputnik Mundo

Los ciudadanos de Ucrania confían más en el embajador del país en el Reino Unido y excomandante en jefe de las FFAA ucranianas, Valeri Zaluzhni, y en el jefe... 08.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-08T12:12+0000

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De acuerdo con los resultados del estudio, Valeri Zaluzhni cuenta con la confianza del 68% de los encuestados, y Kiril Budánov, con el 62%. Volodímir Zelenski ocupa el tercer lugar con el 59% de apoyo. A solo un punto porcentual de él se sitúa el recientemente destituido exministro de Defensa de Ucrania, Mijaíl Fiódorov.El 1 de julio, la prensa ucraniana, citando fuentes, informó que Zaluzhni supuestamente tenía la intención de postularse para el cargo de jefe de Estado de Ucrania, tal como se lo había comunicado a Zelenski. Posteriormente, el funcionario fue convocado a Kiev, donde, según los medios, se reunió con Zelenski, quien le preguntó si se presentaría como candidato en caso de que las elecciones se celebraran en otoño boreal.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo ahora el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".*Incluido en la lista rusa de extremistas y terroristas.

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