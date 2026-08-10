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¿Patriots hechos en Ucrania? EEUU teme una fuga tecnológica
¿Patriots hechos en Ucrania? EEUU teme una fuga tecnológica
Sputnik Mundo
Washington tiene miedo de que la tecnología de los misiles interceptores Patriot pueda ser robada o termine fuera de su control si se concede a Ucrania una... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T10:23+0000
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La Administración Trump tiene presentes episodios anteriores en los que armas suministradas por aliados a Ucrania terminaron en el mercado negro europeo y la posible transferencia "genera una preocupación real", informan, citando a una fuente cercana al presidente de EEUU.Además, la estricta legislación estadounidense de exportación de armamento busca impedir que tecnologías militares avanzadas escapen al control de Washington. Autorizar la producción de sistemas Patriot en Ucrania implicaría transferir equipos industriales, planos, software y personal especializado para ensamblar este sistema de defensa aérea.En este contexto, concluyen medios, las perspectivas de que Ucrania obtenga los 300 misiles Patriot para reforzar su defensa aérea ante un eventual aumento de los ataques durante el invierno parecen limitadas.El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Sin embargo, el 7 de agosto, el madatario estadounidense mostró reticencia a enviar más misiles de largo alcance y sistemas Patriot a Ucrania, argumentando que el propio país los necesita más.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
https://noticiaslatam.lat/20260724/kiev-nunca-podra-producir-misiles-para-los-sistemas-patriot-asegura-un-exagente-de-la-cia-1174399556.html
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¿Patriots hechos en Ucrania? EEUU teme una fuga tecnológica
Washington tiene miedo de que la tecnología de los misiles interceptores Patriot pueda ser robada o termine fuera de su control si se concede a Ucrania una licencia para fabricarlos en su territorio, según medios occidentales.
La Administración Trump tiene presentes episodios anteriores en los que armas suministradas por aliados a Ucrania terminaron en el mercado negro europeo y la posible transferencia "genera una preocupación real", informan, citando a una fuente cercana al presidente de EEUU.
Además, la estricta legislación estadounidense de exportación de armamento busca impedir que tecnologías militares avanzadas escapen al control de Washington. Autorizar la producción de sistemas Patriot en Ucrania implicaría transferir equipos industriales, planos, software y personal especializado para ensamblar este sistema de defensa aérea.
En este contexto, concluyen medios, las perspectivas de que Ucrania obtenga los 300 misiles Patriot para reforzar su defensa aérea ante un eventual aumento de los ataques durante el invierno parecen limitadas.
El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.
Sin embargo, el 7 de agosto, el madatario estadounidense mostró reticencia a enviar más misiles de largo alcance y sistemas Patriot a Ucrania, argumentando que el propio país los necesita más.
Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental
frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
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