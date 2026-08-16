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️Hamás acepta la hoja de ruta para la segunda fase del plan de Trump en Gaza

️Hamás acepta la hoja de ruta para la segunda fase del plan de Trump en Gaza

Sputnik Mundo

El movimiento palestino anunció su disposición a proceder con la implementación de las obligaciones acordadas, tras una reunión entre una delegación del grupo... 16.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-16T20:40+0000

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En un comunicado de prensa, Hamás informó que su representación abordó diversas cuestiones importantes durante la reunión, subrayando que su aceptación de la hoja de ruta responde a los intereses del pueblo palestino y al deseo de lograr un alto el fuego permanente. Asimismo, abordó la retirada completa del ejército israelí de la Franja de Gaza, el suministro de ayuda urgente y sostenida, el inicio de las labores del comité administrativo, la reconstrucción y el cumplimiento del resto de las obligaciones acordadas. Hamás instó a los mediadores y al Consejo de Paz a asumir sus responsabilidades y a obligar a Tel Aviv a cumplir todas sus obligaciones de la primera fase, poner fin a las violaciones, detener las matanzas e incursiones, aceptar la hoja de ruta para la segunda fase del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y comenzar a elaborar un calendario para su implementación.

https://noticiaslatam.lat/20260809/consejo-de-paz-para-gaza-habria-emitido-su-primer-contrato-para-construccion-refiere-medio-1174600912.html

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