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️Hamás acepta la hoja de ruta para la segunda fase del plan de Trump en Gaza
️Hamás acepta la hoja de ruta para la segunda fase del plan de Trump en Gaza
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El movimiento palestino anunció su disposición a proceder con la implementación de las obligaciones acordadas, tras una reunión entre una delegación del grupo... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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En un comunicado de prensa, Hamás informó que su representación abordó diversas cuestiones importantes durante la reunión, subrayando que su aceptación de la hoja de ruta responde a los intereses del pueblo palestino y al deseo de lograr un alto el fuego permanente. Asimismo, abordó la retirada completa del ejército israelí de la Franja de Gaza, el suministro de ayuda urgente y sostenida, el inicio de las labores del comité administrativo, la reconstrucción y el cumplimiento del resto de las obligaciones acordadas. Hamás instó a los mediadores y al Consejo de Paz a asumir sus responsabilidades y a obligar a Tel Aviv a cumplir todas sus obligaciones de la primera fase, poner fin a las violaciones, detener las matanzas e incursiones, aceptar la hoja de ruta para la segunda fase del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y comenzar a elaborar un calendario para su implementación.
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️Hamás acepta la hoja de ruta para la segunda fase del plan de Trump en Gaza

20:40 GMT 16.08.2026
© AP Photo / Jehad AlshrafiPalestinos caminan entre edificios destruidos en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza
Palestinos caminan entre edificios destruidos en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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El movimiento palestino anunció su disposición a proceder con la implementación de las obligaciones acordadas, tras una reunión entre una delegación del grupo —encabezada por Khalil al-Hayya— y mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, bajo auspicio egipcio.
En un comunicado de prensa, Hamás informó que su representación abordó diversas cuestiones importantes durante la reunión, subrayando que su aceptación de la hoja de ruta responde a los intereses del pueblo palestino y al deseo de lograr un alto el fuego permanente.
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Asimismo, abordó la retirada completa del ejército israelí de la Franja de Gaza, el suministro de ayuda urgente y sostenida, el inicio de las labores del comité administrativo, la reconstrucción y el cumplimiento del resto de las obligaciones acordadas.
Hamás instó a los mediadores y al Consejo de Paz a asumir sus responsabilidades y a obligar a Tel Aviv a cumplir todas sus obligaciones de la primera fase, poner fin a las violaciones, detener las matanzas e incursiones, aceptar la hoja de ruta para la segunda fase del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y comenzar a elaborar un calendario para su implementación.
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