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Consejo de Paz para Gaza habría emitido su primer contrato para construcción, indica medio

Consejo de Paz para Gaza habría emitido su primer contrato para construcción, indica medio

Sputnik Mundo

El primer entendimiento de este proyecto, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería para construir un cuartel militar en Gaza, de... 09.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-09T07:44+0000

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Asimismo, la firma que estaría relacionada con este proyecto es Arkel International, originaria de Estados Unidos y que, presuntamente, ya ha colaborado con la Administración del país norteamericano.De acuerdo con la fuente consultada por el medio occidental, un funcionario del Consejo de Paz para Gaza expresó que tanto el grupo como palestinos designados para supervisar este plan "se encuentran en las etapas finales de la preparación de varios contratos. Ninguno se ha formalizado aún".Sin embargo, detalló que, dentro de los documentos previstos, "se refiere a instalaciones para apoyar a la Fuerza Internacional de Estabilización (FIS), que ayudará a implementar los acuerdos de seguridad y gobernanza de la hoja de ruta".El presidente de EEUU anunció la creación del Consejo de Paz a mediados de enero. El propio Donald Trump se convirtió en su titular, y entre otros miembros se mencionaron al secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el inversor Jared Kushner, el subasesor de Seguridad Nacional, Robert Gabriel Jr., el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.El 22 de enero, en Davos, fue aprobado el estatuto del Consejo de Paz. El documento fue firmado por Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Catar, Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Turquía y Uzbekistán. Se preveía que otros países pudieran adherirse a la organización, la cual no se limitaría a operar únicamente en Gaza, sino que extendería su labor a otras regiones.

https://noticiaslatam.lat/20260411/solo-tres-paises-han-aportado-al-consejo-de-paz-promovido-por-trump-1173011215.html

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