"Alcanzamos un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás", dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que el entendimiento se logró a través del Consejo de Paz para Gaza y que incluye a todos los grupos armados de la zona.
"Este acuerdo es un paso fundamental para que Gaza finalmente sea gobernada por un nuevo gobierno palestino, que trabajará estrechamente con el Consejo de Paz para ayudar al pueblo palestino", escribió en Truth Social.
El mandatario estadounidense expresó que este es un "un hito importante en la implementación" del plan de paz propuesto por él, que se lleva a cabo en varias etapas.
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