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Aumenta el número de muertos por el potente terremoto en Colombia
Aumenta el número de muertos por el potente terremoto en Colombia
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Al menos 294 personas fallecieron, 3.935 resultaron heridas y 320 permanecen desaparecidas por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el... 15.08.2026, Sputnik Mundo
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La cifra de fallecidos aumentó a 294 frente a los 288 registrados en el reporte de las 16:30 hora local (21:30 GMT) del 14 de agosto, mientras el número de personas reportadas como desaparecidas pasó de 202 a 320, de acuerdo con los dos balances divulgados por la entidad.La UNGRD contabiliza 54.008 familias y 115.461 personas afectadas por el terremoto en 448 municipios de 15 departamentos del país.Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo de gran magnitud, con 81.506 casas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados. En materia de infraestructura sanitaria y educativa, el reporte registra daños en 241 centros de salud y 2.612 centros educativos, mientras 3.621 centros comunitarios presentan afectaciones. El balance incluye además 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares y cinco puentes peatonales afectados, así como cinco aeropuertos con daños relacionados con la emergencia.La UNGRD informó también de 578 animales afectados por el terremoto, de los cuales 188 fueron rescatados.El movimiento telúrico de magnitud 7,4 se registró el lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extendieron a 15 departamentos del país.Los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate, así como la atención de las comunidades damnificadas y las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.
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Aumenta el número de muertos por el potente terremoto en Colombia
Al menos 294 personas fallecieron, 3.935 resultaron heridas y 320 permanecen desaparecidas por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto, mientras 115.461 personas están afectadas en 448 municipios de 15 departamentos, comunicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
"294 personas fallecidas, 3.935 personas heridas, 320 personas desaparecidas y 353 personas rescatadas", detalló la UNGRD en su balance con corte a las 06:30 hora local (11:30 GMT).
La cifra de fallecidos aumentó a 294 frente a los 288 registrados en el reporte de las 16:30 hora local (21:30 GMT) del 14 de agosto, mientras el número de personas reportadas como desaparecidas pasó de 202 a 320, de acuerdo con los dos balances divulgados por la entidad.
La UNGRD contabiliza 54.008 familias y 115.461 personas afectadas por el terremoto en 448 municipios de 15 departamentos del país.
Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo de gran magnitud, con 81.506 casas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados. En materia de infraestructura sanitaria y educativa, el reporte registra daños en 241 centros de salud y 2.612 centros educativos, mientras 3.621 centros comunitarios presentan afectaciones. El balance incluye además 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares y cinco puentes peatonales afectados, así como cinco aeropuertos con daños relacionados con la emergencia.
La UNGRD informó también de 578 animales afectados por el terremoto, de los cuales 188 fueron rescatados.
El movimiento telúrico de magnitud 7,4 se registró el lunes 10 de agosto
con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extendieron a 15 departamentos del país.
Los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate, así como la atención de las comunidades damnificadas y las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.
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