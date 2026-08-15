https://noticiaslatam.lat/20260815/aumenta-el-numero-de-muertos-por-el-potente-terremoto-en-colombia-1174686620.html

Aumenta el número de muertos por el potente terremoto en Colombia

Aumenta el número de muertos por el potente terremoto en Colombia

Sputnik Mundo

Al menos 294 personas fallecieron, 3.935 resultaron heridas y 320 permanecen desaparecidas por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el... 15.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-15T15:33+0000

2026-08-15T15:33+0000

2026-08-15T15:33+0000

américa latina

colombia

sociedad

terremoto en colombia (2026)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174686450_152:0:2920:1557_1920x0_80_0_0_a51749a25106326148180c7722c93da9.jpg

La cifra de fallecidos aumentó a 294 frente a los 288 registrados en el reporte de las 16:30 hora local (21:30 GMT) del 14 de agosto, mientras el número de personas reportadas como desaparecidas pasó de 202 a 320, de acuerdo con los dos balances divulgados por la entidad.La UNGRD contabiliza 54.008 familias y 115.461 personas afectadas por el terremoto en 448 municipios de 15 departamentos del país.Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo de gran magnitud, con 81.506 casas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados. En materia de infraestructura sanitaria y educativa, el reporte registra daños en 241 centros de salud y 2.612 centros educativos, mientras 3.621 centros comunitarios presentan afectaciones. El balance incluye además 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares y cinco puentes peatonales afectados, así como cinco aeropuertos con daños relacionados con la emergencia.La UNGRD informó también de 578 animales afectados por el terremoto, de los cuales 188 fueron rescatados.El movimiento telúrico de magnitud 7,4 se registró el lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extendieron a 15 departamentos del país.Los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate, así como la atención de las comunidades damnificadas y las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.

https://noticiaslatam.lat/20260815/sismo-en-colombia-afecto-a-la-poblacion-con-menos-recursos-y-resiliencia-advierte-la-onu-1174677539.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, sociedad, terremoto en colombia (2026)