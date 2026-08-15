Sismo en Colombia afectó a la población con "menos recursos y resiliencia", advierte la ONU
© AP Photo / Ivan ValenciaUn bombero que participa en las labores de rescate sostiene una bandera de Colombia entre los escombros, tres días después del terremoto
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El director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (PMA), Nils Grede, habló sobre el impacto diferenciado del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, que afectó al menos a 15 departamentos y 437 municipios.
"Esta catástrofe ha llegado a la población que estaba menos preparada y que tenía menos recursos y resiliencia para enfrentar una crisis de esta magnitud", expuso Grede.
El representante de la ONU se refirió al departamento del Chocó, el segundo más pobre del país y uno de los más afectados, en donde las comunidades se comunican mayormente a través de ríos o canales, lo que agrega un desafío logístico para trasladar la ayuda humanitaria.
Según Grede, el territorio se encontraba en vías de "desarrollo y tenía que ayudar a su población a salir de la pobreza".
Sin embargo, con más de 13.100 personas afectadas, los efectos del terremoto podrían implicar "un paso atrás" para la zona enclavada en el noroeste del país, estimó.
"La esperanza es que no vamos a llegar a las mismas cifras de fallecidos que en Venezuela", declaró el alto funcionario, quien añadió que "en los primeros días es superimportante la coordinación y la evaluación de daños y necesidades".
De acuerdo con datos oficiales, el número de víctimas mortales por el terremoto hasta el momento es de 281, sumado a unos 3.971 heridos y más de 100.000 afectados. Además, las autoridades han consignado al menos 496 personas desaparecidas.
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