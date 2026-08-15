https://noticiaslatam.lat/20260815/sismo-en-colombia-afecto-a-la-poblacion-con-menos-recursos-y-resiliencia-advierte-la-onu-1174677539.html

Sismo en Colombia afectó a la población con "menos recursos y resiliencia", advierte la ONU

Sismo en Colombia afectó a la población con "menos recursos y resiliencia", advierte la ONU

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El director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (PMA), Nils Grede, habló sobre el impacto diferenciado del sismo de... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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El representante de la ONU se refirió al departamento del Chocó, el segundo más pobre del país y uno de los más afectados, en donde las comunidades se comunican mayormente a través de ríos o canales, lo que agrega un desafío logístico para trasladar la ayuda humanitaria.Según Grede, el territorio se encontraba en vías de "desarrollo y tenía que ayudar a su población a salir de la pobreza".Sin embargo, con más de 13.100 personas afectadas, los efectos del terremoto podrían implicar "un paso atrás" para la zona enclavada en el noroeste del país, estimó.De acuerdo con datos oficiales, el número de víctimas mortales por el terremoto hasta el momento es de 281, sumado a unos 3.971 heridos y más de 100.000 afectados. Además, las autoridades han consignado al menos 496 personas desaparecidas.

https://noticiaslatam.lat/20260814/zonas-de-dificil-acceso-y-lluvias-dificultan-labores-de-rescate-en-colombia-alerta-la-cruz-roja-1174663930.html

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