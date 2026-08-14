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Rusia refuerza los lazos culturales y solidarios con Cuba en la Feria Internacional del Libro de La Habana

Rusia refuerza los lazos culturales y solidarios con Cuba en la Feria Internacional del Libro de La Habana

Sputnik Mundo

La presencia de Rusia como país invitado de honor en la 34.ª edición de la Feria Internacional del Libro —que se realiza hasta el 16 de agosto y que fue... 14.08.2026, Sputnik Mundo

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Alrededor de 1.500 títulos de autores clásicos y contemporáneos acercaron al público de la isla a las expresiones actuales de la cultura rusa y al patrimonio literario más conocido, mientras el ciclo Los Libros de Rusia permitió a los asistentes a la Estación Cultural de Línea y 18 el intercambio con los escritores Afanasii Mamedov, Elena Pogorelaya, Aliona Karimova y Natalia Shukhno.Un gran honor y un gran retoMikhail E. Shvydkoy, representante especial de esa nación para la Cooperación Internacional Cultural, recordó a Sputnik que esta cita, realizada habitualmente en el mes de febrero, fue pospuesta en esa fecha como consecuencia de la situación económica gravísima en la mayor de las Antillas.Señaló, asimismo, que para los cubanos está claro que la unidad y fuerza espiritual están ligadas a la palabra y a los significados transmitidos por los libros. "Siempre han sido importantes en Cuba porque la educación demostró cuánto puede hacer una persona instruida y que posee conocimientos", añadió.Shvydkoy afirmó que Moscú sabe el peso de las sanciones y entiende lo difícil que estas resultan para el pueblo de la isla: "Siempre hemos sido amigos de Cuba y sentimos un profundo respeto".Aludió a su diálogo con el presidente Miguel Díaz-Canel y la entrega de las cartas de saludo del mandatario Vladímir Putin con motivo del centenario de Fidel Castro; además, la reiteración de que "Rusia es un amigo y está cerca, dispuesta a acudir en su ayuda".Influencia de la literatura rusa y soviéticaEl ensayista y crítico literario Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura 2025, mencionó a este medio que desde su infancia tuvo al escritor León Tolstói como uno de sus autores predilectos. "Luego me adentré en el camino del llamado realismo socialista con La carretera de Volokolamsk, Los 28 hombres de Panfilov y Héroes de la Fortaleza de Brest", relató.Otros como Fiódor Dostoyevski y Antón Chéjov también le abrieron las puertas a la gran literatura rusa y "esto no solo ocurrió en mí, sino también en mi generación de escritores y de personas en general, simples lectores, que crecimos con la influencia de esos intelectuales rusos y soviéticos; los leímos con mucho placer".En su opinión, "Rusia es un alma literaria y eso le digo a mis estudiantes, hay que leer las obras del siglo XIX, XX y actuales, puesto que no dominar, no conocer esa literatura rusa nos empobrece, nos hace menores".Por su parte, el profesor y traductor Antolín Bárcena Luis, licenciado en Lengua y Literaturas Rusas, celebró que la feria se dedicara a la nación euroasiática por segunda ocasión, siendo la primera en 2010: "Es algo que valoro como extraordinariamente positivo en el contexto nacional, regional y universal porque volvemos a contribuir con un acercamiento entre ambas culturas mediante el libro".Afirmó, igualmente, que el influjo de la literatura rusa en la cubana resulta innegable. "Nunca podrá ser obviado, máxime en esta época en que, cuando incluso se ha desatado una rusofobia que intenta clausurar, eliminar o vetar la cultura de la nación euroasiática, los escritores clásicos continuarán como figuras cimeras, como los actuales escritores y poetas", sentenció.Respecto a la muestra de cine ruso, otro de los eventos asociados a la cita cultural, Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas, recordó que es la tercera muestra de ese país, con títulos como Don Quijote y el documental La Lámpara Azul, de Román Karmén, sobre la campaña de alfabetización en Cuba, y Cheburashka 2."No podíamos venir con las manos vacías"Nikita Anísimov, primer vicepresidente de la Comisión de la Cámara Cívica de Rusia para el Apoyo a los Compatriotas y el Desarrollo de la Diplomacia Pública, señaló a este medio que Cuba fue el primer país de la región con el cual esa organización, la principal representante de la sociedad civil, estableció vínculos de cooperación."A mi juicio, esto se debe a los profundos lazos históricos entre Moscú y La Habana, la especial relación entre nuestros pueblos y la amistad que nos une desde hace varias décadas. En concreto, hemos firmado dos memorándums de colaboración con dos organizaciones de la isla: el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y los Comités de Defensa de la Revolución", detalló.Anísimov, uno de los invitados al I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro y a la feria del libro, consideró fundamental la asistencia a la nación caribeña en estos momentos "porque comprendemos lo difíciles que son los tiempos actuales y somos testigos del bloqueo estadounidense contra Cuba; creemos que, al estar aquí, manifestamos también nuestra solidaridad".Asimismo, consideró como trascendental que Rusia haya presentado un pabellón de libros tan amplio e interesante, "con cantidad de obras que permiten a los cubanos acercarse a la cultura, la vida y el día a día del pueblo ruso", y remarcó que Castro fue una figura que defendió la importancia de edificar un mundo multipolar y justo."Lo que mejor ejemplifica el sentimiento actual es que, como saben, en Rusia, cerca de la estación de metro Sokol, hay un monumento muy hermoso dedicado a Fidel. He pasado por allí en varias ocasiones y siempre hay flores frescas que lleva la gente. Es decir, los ciudadanos rusos de a pie honran su memoria y le expresan en Moscú su más profundo reconocimiento y respeto", dijo.Igualmente, como representantes de la sociedad civil, reunieron por iniciativa propia una modesta cantidad de ayuda humanitaria, consistente en medicamentos de primera necesidad, linternas con baterías, memorias USB, alimentos y dulces. "No podíamos venir con las manos vacías, si esta contribución ayuda, aunque sea a unas cuantas personas, ya será sumamente valioso".

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