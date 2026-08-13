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Cuba conmemora el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución

Cuba conmemora el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución

Sputnik Mundo

Cuba conmemoró este 13 de agosto el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con un acto político-cultural en el... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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En las palabras centrales, el presidente de la mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, reconoció que Fidel vive, como lo hacen para siempre hombres y mujeres de diversas épocas, geografías y etnias que consagraron su vida a la lucha por un mundo mejor para todos, y enfatizó que se trata de los 100 años de un guerrero, un rebelde y un luchador por lo justo.Reconoció la presencia de más de 1.500 asistentes de 63 países al evento internacional, en el contexto de "un brutal e inmoral cerco imperialista" que "busca el exterminio" del pueblo cubano, y agradeció a quienes manifestaron en diversos espacios de debate sobre la impronta y ejemplo del líder histórico los esfuerzos y solidaridad con la isla.Díaz-Canel remarcó que Fidel no es solo de Cuba, lo es además de todos los revolucionarios del mundo que admiran su obra y comparten sus ideas: "Es de toda la humanidad ser fidelista no es profesar una fe ciega, es una honorable actitud ante la vida (…) es definirnos como permanentes luchadores antiimperialistas, contra todas las injusticias del mundo".Soldado de las ideasAfirmó, asimismo, que celebrar su eternidad significa, en primer lugar, derrotar nuevamente a quienes intentaron asesinarlo más de 600 veces y solo consiguieron engrandecer su figura, y aseguró que el "soldado de las ideas" está de vuelta en cientos, miles y millones de personas de las más diversas edades y tiempos que enaltecen su legado.El mandatario de la isla reconoció que el pensamiento de Fidel es utilizado para emprender nuevas rutas en la batalla por el futuro sin rendirse, venderse, traicionar o someterse a la voracidad del imperio decadente que actúa solo bajo el apego a la ley del despojo y la codicia, y remarcó que Castro dedicó su vida a las causas justas con compasión y compromiso.Desde el emblemático teatro, testigo en 1965 de la presentación por el líder revolucionario del Comité Central del Partido Comunista, agregó que el dirigente poseyó una ética, como imbatible chaleco moral, que lo consagró ante la historia como paradigma del auténtico revolucionario, en el escalón más alto de la especie humana.El espectáculo cultural contó con la actuación de la compañía de teatro infantil La Colmenita, embajadores de Buena Voluntad de la Unicef, y reunió a destacados deportistas, científicos, Héroes de la República y músicos en diferentes pasajes sobre la vida, pensamiento y obra del líder revolucionario.Contribuciones de FidelUno de los asistentes a este acto fue Manolo García, directivo de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga, en España, quien manifestó a Sputnik que una de las mayores contribuciones de Castro al fortalecimiento de la unidad y la soberanía latinoamericana fue haber dirigido el triunfo revolucionario, derrotado a la dictadura de Fulgencio Batista y terminado con el protectorado de Washington.Para el delegado al Coloquio Internacional, la Revolución liderada por Fidel demostró que es posible derrotar el dominio imperialista, con una agenda socialista y la erradicación de flagelos como el racismo, el latifundio agrícola, el control económico sobre la isla de empresas estadounidenses, el analfabetismo y la situación de miseria de la mayoría de la población trabajadora.Recordó que luego del 1 de enero de 1959, EEUU intentó dejar sin médicos al Gobierno naciente, democrático y soberanista: "La oligarquía y las clases adineradas se llevaron consigo 3.000 médicos, y solo quedaron 16 profesores en la Escuela de Medicina, pero la Revolución, ya en 1963, envió una misión médica cubana en Argelia".García subrayó que Fidel Castro fue considerado como una figura de la dignidad y la resistencia latinoamericana por su ética, coherencia y modestia. En este sentido, "cuando se inauguró la primera biblioteca pública, proclamó que a la gente no había que educarla en el fanatismo, ni en ciegas creencias, sino con un espíritu crítico: no les decimos cree, le decimos lee", apuntó.Expresó que el líder revolucionario murió el 25 de noviembre de 2016, después de que el presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) reconociera el fracaso del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba; no obstante, "advirtió que la isla no debía bajar la guardia frente al imperio y hoy está muy vigente ese planteamiento".

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