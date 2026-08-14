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Rusia libera 8 localidades y derriba 7.078 drones en una semana de combates
Rusia libera 8 localidades y derriba 7.078 drones en una semana de combates
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Las FFAA rusas liberaron ocho localidades y derribaron 7.078 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de... 14.08.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Vodianoye, Ivánovka, Scherbakovka, en la región de Járkov, Vasiútinskoye, Torétskoye, Petrovka, Novonikoláyevka, en la república popular de Donetsk, así como Nóvoye Pole, en la región de Zaporozhie.Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, empresas de fabricación y lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos ucranianos destinadas a la descarga y el almacenamiento de suministros de uso militar, así como de combustibles y lubricantes para las necesidades de las FFAA de Ucrania.La defensa antiaérea rusa interceptó 64 bombas aéreas guiadas, 16 proyectiles del sistema Himars estadounidense y del sistema Vampire checo, 8 misiles Flamingo, 5 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 7.078 drones.Las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron 8 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera 8 localidades y derriba 7.078 drones en una semana de combates

13:59 GMT 14.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
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Las FFAA rusas liberaron ocho localidades y derribaron 7.078 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.585 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Vodianoye, Ivánovka, Scherbakovka, en la región de Járkov, Vasiútinskoye, Torétskoye, Petrovka, Novonikoláyevka, en la república popular de Donetsk, así como Nóvoye Pole, en la región de Zaporozhie.

"En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 14 ataques combinados contra Ucrania", destacan desde el ente castrense.

Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, empresas de fabricación y lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 24.02.2026
Defensa
Del Maidán a la operación militar especial: la cronología del conflicto ucraniano
24 de febrero, 20:59 GMT
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos ucranianos destinadas a la descarga y el almacenamiento de suministros de uso militar, así como de combustibles y lubricantes para las necesidades de las FFAA de Ucrania.

"A lo largo de la semana fueron alcanzados 15 navíos que operaban en interés de Kiev, entre ellos un petrolero, siete buques de carga seca, dos remolcadores y cinco lanchas patrulleras de la Armada de Ucrania", detallan desde el ministerio.

La defensa antiaérea rusa interceptó 64 bombas aéreas guiadas, 16 proyectiles del sistema Himars estadounidense y del sistema Vampire checo, 8 misiles Flamingo, 5 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 7.078 drones.
Las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron 8 lanchas no tripuladas.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 207.171 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.571 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.770 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.146 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.236 vehículos militares especiales.

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