https://noticiaslatam.lat/20260814/rusia-libera-8-localidades-y-derriba-7078-drones-en-una-semana-de-combates--1174670027.html

Rusia libera 8 localidades y derriba 7.078 drones en una semana de combates

Rusia libera 8 localidades y derriba 7.078 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron ocho localidades y derribaron 7.078 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T13:59+0000

2026-08-14T13:59+0000

2026-08-14T13:59+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174669800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b7dd51351bf7bbb448694beaddcc82.jpg

El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Vodianoye, Ivánovka, Scherbakovka, en la región de Járkov, Vasiútinskoye, Torétskoye, Petrovka, Novonikoláyevka, en la república popular de Donetsk, así como Nóvoye Pole, en la región de Zaporozhie.Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, empresas de fabricación y lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos ucranianos destinadas a la descarga y el almacenamiento de suministros de uso militar, así como de combustibles y lubricantes para las necesidades de las FFAA de Ucrania.La defensa antiaérea rusa interceptó 64 bombas aéreas guiadas, 16 proyectiles del sistema Himars estadounidense y del sistema Vampire checo, 8 misiles Flamingo, 5 misiles guiados de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 7.078 drones.Las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron 8 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa