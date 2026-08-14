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Moscú no admite "medidas a medias" sobre la moratoria de las acciones militares en el mar Negro

Moscú no admite "medidas a medias" sobre la moratoria de las acciones militares en el mar Negro

Sputnik Mundo

Rusia no recibió ninguna propuesta concreta sobre la idea planteada por Turquía de que Moscú y Kiev cesaran mutuamente las hostilidades en el mar Negro... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T15:04+0000

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En el país euroasiático se presta tradicionalmente mucha atención a todas las iniciativas de paz que provienen de socios extranjeros, señaló Zajárova. Así comentó la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, del 9 de agosto dirigida a Moscú y Kiev para establecer una moratoria sobre las acciones bélicas en ese mar, ello ante el aumento de los ataques contra barcos.Sin embargo, precisó la portavoz, Rusia nunca recibió una solicitud formal "que especificara las condiciones de esta iniciativa".En sus palabras, Moscú considera poco adecuado el cese de las hostilidades al estilo del acuerdo de granos del mar Negro de 2022-2023, ya que este último fue utilizado por la parte ucraniana, entre otras cosas, para el transporte de cargamentos militares por mar."Occidente ha demostrado una actitud de mala fe, ya que el corredor humanitario que proporcionamos ha sido ampliamente utilizado para perpetrar ataques terroristas contra instalaciones civiles y militares rusas", precisó.La portavoz rusa recordó los "actos de terrorismo desenfrenados" y regulares de Kiev en el mar Negro contra buques civiles, algo que constituye una "política deliberada de desestabilización de la navegación civil" con la tolerancia de los países vecinos.Al respecto, la vocera de la Cancillería rusa volvió a recordar que garantizar la navegación segura no es posible sin resolver las causas fundamentales del conflicto ucraniano, entre las que destacan la expansión de la OTAN hacia el este, los intentos de incorporar a Ucrania a esta alianza y la discriminación de los rusoparlantes por parte de Kiev.Previamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también señaló en una entrevista con los medios locales que la inseguridad en el mar Negro es originada por las acciones agresivas de Ucrania, que ni Occidente —que está abasteciendo a ese país con armas— ni Turquía condenan públicamente.

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