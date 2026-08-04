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Aumenta la cifra de heridos por el ataque ucraniano contra una zona turística en el sur de Rusia
Aumenta la cifra de heridos por el ataque ucraniano contra una zona turística en el sur de Rusia
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Las autoridades de la región rusa de Krasnodar elevaron a 58 la cifra de heridos por el ataque ucraniano contra una zona turística en el sur de Rusia, popular... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los datos del ente de emergencias, unas 37 personas, incluidos nueve menores, recibieron asistencia extrahospitalaria. Al menos 19 heridos, entre ellos tres menores, fueron trasladados a centros médicos de la capital regional, Krasnodar, mientras que dos personas más se encuentran ingresadas en un hospital de la ciudad de Novorossisk.El 3 de agosto, el gobernador de la región, Veniamín Kondrátiev, informó que, como consecuencia de la caída de los fragmentos de drones ucranianos en la localidad de Arjipo-Osípovka, situada cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, se registraron muertos y heridos. Se reportó de al menos 7 personas fallecidas y unas 40 heridas.Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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Aumenta la cifra de heridos por el ataque ucraniano contra una zona turística en el sur de Rusia

09:09 GMT 04.08.2026 (actualizado: 10:52 GMT 04.08.2026)
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Las autoridades de la región rusa de Krasnodar elevaron a 58 la cifra de heridos por el ataque ucraniano contra una zona turística en el sur de Rusia, popular centro de veraneo en la costa del mar Negro.
"El número de heridos en [una playa de] Arjipo-Ósipovka aumentó a 58. Unas 21 personas se encuentran hospitalizadas", comunicaron desde el gabinete de crisis regional.
De acuerdo con los datos del ente de emergencias, unas 37 personas, incluidos nueve menores, recibieron asistencia extrahospitalaria. Al menos 19 heridos, entre ellos tres menores, fueron trasladados a centros médicos de la capital regional, Krasnodar, mientras que dos personas más se encuentran ingresadas en un hospital de la ciudad de Novorossisk.
El 3 de agosto, el gobernador de la región, Veniamín Kondrátiev, informó que, como consecuencia de la caída de los fragmentos de drones ucranianos en la localidad de Arjipo-Osípovka, situada cerca de la ciudad rusa de Guelendzhik, se registraron muertos y heridos. Se reportó de al menos 7 personas fallecidas y unas 40 heridas.
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Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques contra la población civil de Rusia en medio del avance de las fuerzas militares de este país en el frente de batalla.
En este sentido, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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