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Los ataques de Kiev contra buques civiles sirven a los intereses de Occidente, denuncia la Cancillería rusa
Los ataques de Kiev contra buques civiles sirven a los intereses de Occidente, denuncia la Cancillería rusa
Sputnik Mundo
Ucrania, aprovechando el armamento occidental, intensifica sus ataques mortíferos contra buques comerciales con productos agrícolas en los mares Negro y de... 12.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-12T18:28+0000
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Mientras tanto, la aportación de la propia Ucrania a la producción mundial de alimentos es bastante escasa, agregó la vocera.De acuerdo con Zajárova, en sus asaltos contra los navíos y la infraestructura portuaria, Ucrania utiliza armas e información de inteligencia de la OTAN y la UE. A la vez, estos golpes de Kiev no solo no tienen ningún sentido militar, sino también violan el derecho internacional.En concreto, esas agresiones ucranianas dificultan la exportación de mercancías, agravan la escasez de granos y fertilizantes, al mismo tiempo que contribuyen al aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, detalló la vocera. Como consecuencia, continuó, encarecen los costos para los países del sur global, convirtiéndolos en "rehenes de las políticas irresponsables" de Occidente.En palabras de la alta diplomática rusa, esa campaña de Ucrania "encaja con las restricciones unilaterales e ilegítimas en los ámbitos financiero, económico y energético que imponen los tutores occidentales del régimen de Kiev, quienes actúan con la lógica de imponer un 'orden basado en reglas' neocolonial".Sin embargo, Zajárova aseguró que las FFAA de Rusia continuarían eliminando las amenazas a la seguridad en las aguas marítimas ante esos ataques de Ucrania.
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Los ataques de Kiev contra buques civiles sirven a los intereses de Occidente, denuncia la Cancillería rusa
Ucrania, aprovechando el armamento occidental, intensifica sus ataques mortíferos contra buques comerciales con productos agrícolas en los mares Negro y de Azov, recordó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Esos golpes carecen de sentido militar, mientras que afectan los precios de los alimentos a nivel mundial, agregó.
"Es evidente que la cínica campaña militar del régimen de Kiev para provocar el caos en el mercado mundial de alimentos (...) sirve a los intereses de varios países occidentales", se lee en el comunicado en la página oficial del ente diplomático.
Mientras tanto, la aportación de la propia Ucrania a la producción mundial de alimentos es bastante escasa, agregó la vocera.
De acuerdo con Zajárova, en sus asaltos contra los navíos y la infraestructura portuaria, Ucrania utiliza armas e información de inteligencia de la OTAN y la UE. A la vez, estos golpes de Kiev no solo no tienen ningún sentido militar, sino también violan el derecho internacional.
En concreto, esas agresiones ucranianas dificultan la exportación de mercancías, agravan la escasez de granos y fertilizantes, al mismo tiempo que contribuyen al aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, detalló la vocera. Como consecuencia, continuó, encarecen los costos para los países del sur global, convirtiéndolos en "rehenes de las políticas irresponsables" de Occidente.
En palabras de la alta diplomática rusa, esa campaña de Ucrania "encaja con las restricciones unilaterales e ilegítimas en los ámbitos financiero, económico y energético que imponen los tutores occidentales del régimen de Kiev, quienes actúan con la lógica de imponer un 'orden basado en reglas' neocolonial
".
Sin embargo, Zajárova aseguró que las FFAA de Rusia continuarían eliminando las amenazas a la seguridad en las aguas marítimas ante esos ataques de Ucrania.
"[Las FFAA de Rusia] asestan golpes de alta precisión contra objetivos que las FFAA de Ucrania utilizan en el mar Negro para desestabilizar la situación de la navegación. Alcanzan la infraestructura y los navíos que transportan armamento y equipo militar occidentales para el régimen de Kiev", precisó la portavoz.
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