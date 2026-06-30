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"Situación insostenible": Milei cambia a su ministro más importante tras denuncias de corrupción

"Situación insostenible": Milei cambia a su ministro más importante tras denuncias de corrupción

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El presidente argentino, Javier Milei, aceptó la renuncia de Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y designó... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno del país sudamericano perdió a uno de sus funcionarios de mayor confianza: Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, renunció al cargo tras casi cuatro meses de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que derivó en un conflicto insostenible con los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Milei designó como sucesor al hasta ahora ministro del Interior, Diego Santilli.Ello se produjo después de que la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, comunicara a Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente— que los aliados parlamentarios votarían a favor de una moción de censura opositora si el funcionario continuaba en el cargo. La Casa Rosada no tenía los votos para impedirlo.La gota que colmó el vaso no fue el gasto más abultado, sino el más revelador. La Justicia determinó que Adorni compró en 2025 un monitor y proyectores para videojuegos por el equivalente a 4.500 dólares —casi el doble de su sueldo como vocero— desde su cuenta personal, pero con las tarjetas de crédito de dos empleados bajo su órbita. La imagen era exactamente la que el Gobierno había prometido erradicar.Milei intentó sostenerlo hasta el final. El 26 de junio, desde España, declaró que solo lo apartaría si la Justicia certificaba su culpabilidad. Pero horas más tarde, el oficialismo terminó concluyendo que la continuidad de Adorni bloqueaba la agenda legislativa: Bullrich había suspendido el debate sobre leyes sensibles para el Ejecutivo para evitar que la oposición avanzara con la interpelación.En su carta de renuncia, publicada en la red social X, Adorni negó haber cometido delitos y acusó a la prensa. "Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", escribió. Las encuestas indicaban que ocho de cada diez argentinos pedían su salida.Adorni había asumido el 4 de noviembre de 2025, en reemplazo de Guillermo Francos, como el tercer jefe de Gabinete de la gestión. Periodista económico sin experiencia política formal, había sido promovido por Karina Milei. Su perfil de comunicador chocó con las exigencias institucionales del cargo, que la Constitución define como el responsable de la administración general del país.Santilli, de 59 años, representa un perfil opuesto. Político del PRO —partido fundado por Mauricio Macri—, fue vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2021 y diputado nacional hasta 2025. Como ministro del Interior desde noviembre de 2025, articuló en silencio los acuerdos legislativos que permitieron al Gobierno aprobar sus principales reformas.Milei anunció que el Ministerio del Interior será absorbido por la Jefatura de Gabinete. "Gran parte del trabajo tiene que ver con los gobernadores, y requiere de músculo político", justificó. Ignacio Devitt asumirá como vicejefe con las funciones de Interior. La jura de Santilli está prevista para el 30 de junio en la Casa Rosada.Un costo sin ningún beneficio"El presidente y su hermana lucieron desorientados frente a qué hacer. Les faltó totalmente timing político, porque pagaron todos los costos sin ningún beneficio. A esta altura, la situación era insostenible", dijo a Sputnik Carlos Fara, consultor político y director de Carlos Fara & Asociados. Adorni "era un leal a Karina, pero no era una figura política importante", agregó.La Administración "perdió una bandera importante, que era el discurso contra la casta y lo que el presidente dijo el 1º de marzo: la moral como política de Estado", advirtió Fara. "El caso Adorni no es aislado", señaló, y sostuvo que el Ejecutivo quedó "equiparado a cualquier otro gobierno en el aspecto ético".Similar fue la lectura de Lara Goyburu, politóloga y directora ejecutiva de la consultora Management & Fit. En diálogo con Sputnik, la investigadora apuntó que "se rompió la confianza en los últimos dos meses y habrá que ver si el gobierno puede reconstruirla". "En abril estamos viendo un impacto muy fuerte en la confianza, en la mirada negativa sobre la situación actual y la expectativa de futuro", precisó."No solamente la inflación volvió, sino que la corrupción sigue estando ahí. Pero lo más preocupante es la economía", advirtió Goyburu. "Es el momento más desafiante de la gestión en términos de percepción de la opinión pública", remarcó la consultora, cuya firma relevó una caída del optimismo de entre 10 y 15 puntos desde comienzos de año."El oficialismo se enfrenta al primer escándalo que no logró controlar desde la comunicación y podría marcar el inicio del desgaste, si no reconfigura su estrategia", sostuvo Goyburu. "Lo que le queda fundamentalmente en la mano es mostrar algún progreso en la economía, sobre todo en la microeconomía", destacó.¿El PRO entra al corazón del Gobierno?Según el politólogo Santiago Giorgetta, la debilidad del Gobierno en términos políticos "es la más alta desde que empezó su gestión". En diálogo con Sputnik, el experto remarcó que "el Gobierno ha dilapidado una oportunidad enorme de pensarse en sus chances para reelegir el próximo año"."El color amarillo empieza a posicionarse bastante por encima del violeta", señaló Giorgetta —en referencia al PRO y a La Libertad Avanza respectivamente—. "Diego Santilli es un dirigente que se referencia estrictamente en Mauricio Macri", precisó, y agregó que Macri "finalmente ha desembarcado en el gobierno de Javier Milei".Sobre el Congreso, Giorgetta anticipó un desbloqueo con condiciones. "Leyes van a salir, leyes que el gobierno va a empezar a mostrar como victorias, pero esas victorias van a estar atadas a quienes generen esos movimientos, que no va a ser el presidente de la Cámara de Diputados", advirtió. "La única forma de revitalizar la gestión que le queda al gobierno es mostrar algún tipo de medidas que impacten de forma positiva en el bolsillo de las familias argentinas", sostuvo Giorgetta.

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