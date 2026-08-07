Mundo
MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260807/rusia-asesta-nuevos-golpes-contra-la-infraestructura-maritima-de-ucrania-1174581340.html
Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania
Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania
Sputnik Mundo
Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de... 07.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-07T16:07+0000
2026-08-07T16:07+0000
defensa
ucrania
rusia
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
mar negro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/07/1174581182_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_e5ce08355b0958e563e1282c9c7fe0d5.jpg
Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20260805/la-impotencia-de-la-defensa-aerea-ucraniana-es-el-fin-de-su-existencia-como-sistema-explica-un-1174552736.html
ucrania
mar negro
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/07/1174581182_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_943769aeb1a88df059f2302b427eaf3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mar negro
ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mar negro

Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania

16:07 GMT 07.08.2026
© AP Photo / Michael ShtekelUn buque, tras un ataque en el mar Negro, cerca de Odesa, Ucrania, el 19 de julio de 2026
Un buque, tras un ataque en el mar Negro, cerca de Odesa, Ucrania, el 19 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 07.08.2026
© AP Photo / Michael Shtekel
Síguenos en
Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el puerto de Yuzhni y en el mar Negro, comunicaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando infraestructura portuaria ucraniana y buques de guerra desplegados para las Fuerzas Armadas de Ucrania", informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:
En el puerto de Yuzhni: depósitos de combustibles y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
En las aguas del mar Negro: dos buques que transportaban armamento y material militar.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
Kiev, Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
Defensa
La impotencia de la defensa aérea ucraniana es "el fin de su existencia como sistema", explica un experto
5 de agosto, 17:12 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала