https://noticiaslatam.lat/20260807/rusia-asesta-nuevos-golpes-contra-la-infraestructura-maritima-de-ucrania-1174581340.html

Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania

Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania

Sputnik Mundo

Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de... 07.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-07T16:07+0000

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Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260805/la-impotencia-de-la-defensa-aerea-ucraniana-es-el-fin-de-su-existencia-como-sistema-explica-un-1174552736.html

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