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Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania
Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania
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Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de... 07.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-07T16:07+0000
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Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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Rusia asesta nuevos golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania
Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el puerto de Yuzhni y en el mar Negro, comunicaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando infraestructura portuaria ucraniana y buques de guerra desplegados para las Fuerzas Armadas de Ucrania", informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:
En el puerto de Yuzhni: depósitos de combustibles y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
En las aguas del mar Negro: dos buques que transportaban armamento y material militar.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.