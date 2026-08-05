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La impotencia de la defensa aérea ucraniana es "el fin de su existencia como sistema", explica un experto

La impotencia de la defensa aérea ucraniana es "el fin de su existencia como sistema", explica un experto

Sputnik Mundo

La defensa aérea de Ucrania no logra hacer frente a los golpes rusos y, al parecer, Volodímir Zelenski no logró conseguir de EEUU los medios de protección... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T17:12+0000

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Al comentar los recientes golpes de Moscú contra instalaciones militares en Kiev, citó información de fuentes occidentales que reconocían que Ucrania contaba con solo un misil para contrarrestar cada 27 lanzados por Rusia. Al mismo tiempo, continuó, según los estándares —por ejemplo, los del sistema Patriot— se requiere una proporción de 2 a 1 a favor de los sistemas de defensa aérea.De acuerdo con el exmilitar, la admisión por parte de Ucrania de que no se ha derribado ni un solo misil ruso, así como la reacción del propio Zelenski, "no es solo pánico, es un reconocimiento de que la defensa aérea ucraniana, de hecho, ha dejado de existir como sistema".Mientras tanto, el Occidente ya no puede por sí solo abastecer a Ucrania con misiles interceptores en su totalidad, debido al gran gasto de este armamento en el conflicto con Irán, destacó Matvichuk. Recordó que la reciente visita de Zelenski a Washington en busca de recursos de defensa —ya fuera en forma de misiles ya fabricados o en forma de una licencia de producción de estos últimos— terminó, al parecer, siendo rechazada.Por eso Zelenski "actúa frenéticamente" y trata de resolver el problema antes de que llegue el frío, para el cual Ucrania no está preparada en cuanto a combustible y electricidad, precisó. Sin embargo, lo que él busca no es la paz, sino solo una tregua temporal en la línea del frente, una opción que Moscú no aceptaría, consideró el analista.

https://noticiaslatam.lat/20260713/kiev-se-quedaria-sin-sus-propios-misiles-patriot-al-menos-hasta-2030-segun-las-previsiones-1174263353.html

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