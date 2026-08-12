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Más rápida que la OTAN: un analista destaca la ventaja fundamental de Moscú en el conflicto ucraniano | Video
Más rápida que la OTAN: un analista destaca la ventaja fundamental de Moscú en el conflicto ucraniano | Video
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La OTAN, que constituye el principal apoyo estratégico de las FFAA de Ucrania, no puede compararse con Rusia en cuanto a la rapidez de reacción ante los... 12.08.2026, Sputnik Mundo
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La capacidad de adaptación de la OTAN en el conflicto armado de Ucrania es similar a la de Rusia, comentó el analista suramericano y el autor del libro Guerra en Ucrania: análisis y perspectivas.En opinión de Cabral, uno de los problemas de Kiev es la baja calidad de los drones, que, aunque cuentan con tecnología europea, no se producen de manera centralizada en fábricas especializadas, sino de forma casi artesanal."Cuando la fabricación está segmentada, distribuida en viviendas y dividida en partes, la calidad del producto no es la misma. Por eso, Rusia también logra un alto índice de eficiencia en derribar drones", plantea.Además, aunque el reclutamiento de mercenarios —en particular, suramericanos— por parte del Ejército ucraniano aumenta el número de efectivos, no genera cambios cualitativos, ya que los mercenarios carecen de la preparación táctica y de combate adecuada, detalla el analista brasileño.Como resultado, la secuencia de derrotas de Ucrania no solo afecta al régimen de Kiev —que recibe enormes recursos europeos para financiar el conflicto—, sino que también repercute en las inversiones que podrían destinarse a la modernización de los ejércitos de la propia Europa, pronostica. Y esto pone a las autoridades de Ucrania en una "situación delicada" ante sus patrocinadores occidentales, explica el experto.
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Más rápida que la OTAN: un analista destaca la ventaja fundamental de Moscú en el conflicto ucraniano | Video

09:48 GMT 12.08.2026 (actualizado: 10:01 GMT 12.08.2026)
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Preparativos para el lanzamiento de un dron por soldados rusos - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2026
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La OTAN, que constituye el principal apoyo estratégico de las FFAA de Ucrania, no puede compararse con Rusia en cuanto a la rapidez de reacción ante los desafíos militares en este conflicto, indica a Sputnik el experto militar y escritor brasileño Ricardo Cabral. En eso radica una de las claves del éxito de las tropas rusas, apunta.
La capacidad de adaptación de la OTAN en el conflicto armado de Ucrania es similar a la de Rusia, comentó el analista suramericano y el autor del libro Guerra en Ucrania: análisis y perspectivas.
"Pero la diferencia está en el tiempo de respuesta. Rusia reacciona más rápido ante los desafíos que la OTAN, que es una estructura burocrática que necesita consultar con mucha gente. En cambio, Rusia cuenta con un Estado Mayor [centralizado]. Y en la guerra moderna, el tiempo es fundamental", apunta.
En opinión de Cabral, uno de los problemas de Kiev es la baja calidad de los drones, que, aunque cuentan con tecnología europea, no se producen de manera centralizada en fábricas especializadas, sino de forma casi artesanal.
"Cuando la fabricación está segmentada, distribuida en viviendas y dividida en partes, la calidad del producto no es la misma. Por eso, Rusia también logra un alto índice de eficiencia en derribar drones", plantea.
Además, aunque el reclutamiento de mercenarios —en particular, suramericanos— por parte del Ejército ucraniano aumenta el número de efectivos, no genera cambios cualitativos, ya que los mercenarios carecen de la preparación táctica y de combate adecuada, detalla el analista brasileño.
Como resultado, la secuencia de derrotas de Ucrania no solo afecta al régimen de Kiev —que recibe enormes recursos europeos para financiar el conflicto—, sino que también repercute en las inversiones que podrían destinarse a la modernización de los ejércitos de la propia Europa, pronostica. Y esto pone a las autoridades de Ucrania en una "situación delicada" ante sus patrocinadores occidentales, explica el experto.
"Este año, Ucrania está mucho peor [en comparación con años anteriores del conflicto] y no es por falta de recursos, ya que a ella no le faltan, pero sí le faltan al Ejército alemán, y a las FFAA británicas y francesas", resume Cabral.
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