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Fuerzas rusas repelen un ataque de más de 1.000 drones ucranianos en una jornada de combates

Fuerzas rusas repelen un ataque de más de 1.000 drones ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Durante el último día de combates, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 11 bombas guiadas y derribó 1.134 drones, reportan desde el Ministerio de Defensa... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte, centros logísticos utilizados por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de ataque y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas.Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron dos carros de combate y 12 vehículos blindados, indican desde el Ministerio.

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