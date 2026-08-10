https://noticiaslatam.lat/20260810/fuerzas-rusas-repelen-un-ataque-de-mas-de-1000-drones-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1174611348.html
Fuerzas rusas repelen un ataque de más de 1.000 drones ucranianos en una jornada de combates
Fuerzas rusas repelen un ataque de más de 1.000 drones ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Durante el último día de combates, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 11 bombas guiadas y derribó 1.134 drones, reportan desde el Ministerio de Defensa... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T12:52+0000
2026-08-10T12:52+0000
2026-08-10T12:52+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174611405_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ea4fb8a296dda8e19b2568949bfd2d9.jpg
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte, centros logísticos utilizados por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de ataque y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas.Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron dos carros de combate y 12 vehículos blindados, indican desde el Ministerio.
https://noticiaslatam.lat/20260808/ucrania-despliega-a-mercenarios-latinoamericanos-en-campamento-infantil-denuncian-las-fuerzas-de-1174582242.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174611405_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_a83747dadf44cb2eef5347d2d5f6fc1e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Fuerzas rusas repelen un ataque de más de 1.000 drones ucranianos en una jornada de combates
Durante el último día de combates, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 11 bombas guiadas y derribó 1.134 drones, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Kiev perdió unos 1.300 militares, agregan desde la entidad castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte, centros logísticos utilizados por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de ataque y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas.
Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron dos carros de combate y 12 vehículos blindados, indican desde el Ministerio.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 203.025 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.520 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.769 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.110 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.889 vehículos militares especiales.