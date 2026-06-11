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Argentina enfrenta "niveles muy preocupantes de pobreza" pese a baja del indicador a nivel infantil, dice experto

Argentina enfrenta "niveles muy preocupantes de pobreza" pese a baja del indicador a nivel infantil, dice experto

Sputnik Mundo

El país sudamericano registró en 2025 sus mejores números en siete años, aunque el organismo advirtió que la mejora social es precaria debido a la caída de... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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La pobreza entre niños y adolescentes argentinos cayó el año pasado al 42,3%, su valor más bajo desde el año 2018. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el indicador bajó considerablemente desde el 52,7% registrado en 2024. El organismo estimó que 5,1 millones de menores vivían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones contabilizados en el año previo.La indigencia infantil también mostró una reducción durante el 2025 y alcanzó al 9,4% de la población menor de 18 años, frente al 12,3% de fines de 2024. Ese porcentaje equivale a 1,1 millones de menores en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria definida por el sistema estadístico.La mejora fue más marcada frente al punto más crítico de la serie. En el primer semestre de 2024, la pobreza infantil había trepado al 67,1% y la indigencia al 27,3%. Desde ese pico, cerca de tres millones de menores salieron de hogares pobres y más de dos millones dejaron la indigencia, según UNICEF.El presidente Javier Milei celebró el dato en sus redes sociales, en medio de la estrategia oficial para mostrar una mejora social tras el ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su gestión. UNICEF, sin embargo, remarcó que los niveles continúan elevados y que la recuperación todavía no está plenamente consolidada. El organismo proyectó que la pobreza infantil podría subir al 44,4% durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia aumentaría al 10,8%. La advertencia fue vinculada con la evolución de los ingresos familiares, el valor de las canastas básicas, el mercado laboral y el alcance de las transferencias sociales.UNICEF remarcó que la pobreza afecta con mayor intensidad a la infancia que al conjunto de la población. Mientras la pobreza general se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes fue del 42,3%, una diferencia de 14 puntos porcentuales que se mantiene en toda la serie.La reducción de 2025 fue explicada por ingresos familiares que crecieron ligeramente por encima de la canasta básica, por la desaceleración inflacionaria y por un efecto demográfico asociado a la caída de la población total de niñas, niños y adolescentes, que redujo la cantidad absoluta de pobres e indigentes.El informe subrayó el peso de las transferencias sociales para contener la pobreza extrema. Según sus simulaciones, sin la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios federales, la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más alta que la registrada al cierre de 2025.No obstante, los responsables del estudio advirtieron que la Prestación Alimentar perdió poder adquisitivo en los primeros meses de 2026, antes del ajuste aplicado en mayo. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, ese programa no cuenta con movilidad automática y redujo su cobertura sobre la canasta básica alimentaria.La fragilidad también aparece en las estrategias de los hogares. Siete de cada 10 familias con niñas, niños y adolescentes declararon haber recurrido en el último año a ayuda económica, endeudamiento, uso de ahorros o venta de pertenencias para afrontar gastos corrientes, una proporción superior a la de los hogares sin menores.Ese diagnóstico coincide con otros indicadores recientes de la economía doméstica. Según datos del Banco Central, los préstamos a familias con más de 30 días de atraso representan el 9,3% del total, el nivel más alto desde la crisis de 2001, en un contexto de ingresos debilitados, tasas elevadas y mayor dependencia del crédito.Unos 20,5 millones de argentinos tienen algún tipo de deuda financiera, cerca del 60% de la población adulta. En los créditos de hasta un millón de pesos, equivalentes a unos 700 dólares, la morosidad alcanza al 25%, mientras UNICEF alerta sobre una posible caída real del 16% en el gasto nacional destinado a infancia.Un dato matizableEl experto sostuvo que ese salto previo respondió "sobre todo al accionar del Gobierno, que devaluó la moneda y licuó los ingresos de la población". Por eso, advirtió que la baja actual debe leerse contra "un aumento muy pronunciado" registrado durante 2024.La pobreza infantil fue oscilando en los últimos años en torno al 40% o 50%, señaló el especialista. En su mirada, "el dato de ahora debe inscribirse en un registro más amplio para evitar confundirnos y tomar una parte por el todo".Lo más preocupante es lo que sucede con los alimentos, en opinión del investigador. Según explicó, "están subiendo más que la inflación y eso implica que se encarece la salida de la pobreza, porque se trata de uno de los rubros que más afecta a los sectores vulnerables"."El endeudamiento de las familias está en niveles récord", señaló el economista. A su juicio, "eso no es compatible con una reducción tan profunda de la pobreza", porque muestra que "cada vez más familias tienen problemas para llegar a fin de mes".El componente estructuralConsultado por Sputnik, Eduardo Donza, sociólogo especializado en pobreza, explicó que "la baja que se está marcando replica la baja por ingresos a nivel general". El investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina remarcó que se compara con "un momento de pobreza extremadamente alta", tras la devaluación de diciembre de 2023 y la aceleración inflacionaria posterior.El especialista señaló que ese salto de precios "llevó la pobreza, tanto a nivel general como a nivel de los menores de 18 años, a índices extremadamente elevados". Desde entonces, añadió, "viene una mejora", pero con la aclaración de que "es un valor muy alto de comparación".Donza advirtió que "casi estamos en una tercera generación que vive en situación de pobreza". Para el especialista, ese rasgo se aplica con fuerza a los menores de 18 años, que tienen "cada mes menos posibilidades de salir de esa situación". En su análisis, las transferencias del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, "amortiguan un poco la pobreza, por lo que es estrictamente necesario que continúen"."El mercado de trabajo no tiene ninguna expectativa de una mejora en el corto plazo", afirmó el sociólogo. Según explicó, ya aparece "un incremento de la desocupación", aunque muchas personas "tienen una necesidad extrema de generar ingresos" y pasan a actividades de refugio.

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