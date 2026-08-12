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La creciente presencia de la OTAN en el Pacífico aumenta el riesgo de conflicto, denuncia Putin

La creciente presencia de la OTAN en el Pacífico aumenta el riesgo de conflicto, denuncia Putin

Sputnik Mundo

A medida que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se infiltra en la región de Asia-Pacífico, aumenta el riesgo de que se desaten conflictos... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, aseveró que la Infantería de Marina rusa es capaz de cumplir cualquier misión y calificó de heroica la labor de sus efectivos. Agregó que las maniobras de la Flota del Pacífico son necesarias para mantener la preparación operativa de la flota y garantizar la seguridad de Rusia.Las tensiones entre Japón y RusiaAdemás, Putin indicó que Japón incluyó por primera vez a Rusia entre las principales amenazas en sus documentos doctrinales. En este sentido, aseveró que Rusia no supone una amenaza para Japón, al señalar que Moscú no tiene ninguna reclamación contra Tokio."Sin embargo, esto queda recogido en los documentos internacionales como una realidad surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero también en este caso Rusia estaba dispuesta a buscar una solución para la firma de un tratado de paz con Japón", subrayó el jefe de Estado.Durante su discurso, recordó que, a mediados de la década de 1950, la URSS firmó con Japón una declaración que allanaba el camino hacia un tratado de paz, pero Tokio la rechazó. Posteriormente, Rusia respondió a la petición de Tokio y reanudó el diálogo para buscar vías que condujeran a un tratado de paz.Ahora Moscú observa un cambio en la postura de Tokio, lamentó el presidente.La incautación de buques rusos, "un acto de piratería"Putin calificó de "piratería" los intentos de la incautación de buques rusos y señaló que Rusia responderá de manera recíproca a tales intentos.Así, el presidente ruso se refirió a la decisión de la Unión Europea y las acciones de varios países para restringir, en violación del derecho marítimo internacional, el tránsito de buques de empresas rusas.La situación en el ÁrticoLa tensión va en aumento no solo en la región de Asia-Pacífico, sino también en la vecina región ártica, alertó el mandatario ruso, al precisar que se trata del uso de la Ruta Marítima del Norte.En este contexto, Putin destacó el interés de China, la India y otros países en cooperar con Rusia y participar en iniciativas destinadas a ampliar la logística mundial.El presidente indicó que Rusia refuerza su seguridad tanto en general como en determinadas regiones y siempre está abierta a buscar compromisos que resulten aceptables para todos sus vecinos y socios, y "sobre la base del respeto a los intereses recíprocos".El mandatario hizo estas declaraciones a bordo del crucero lanzamisiles Varyag, buque insignia de la Flota del Pacífico, al que llegó tras visitar la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk. Desde allí, Putin observó la fase final de las maniobras de la Flota del Pacífico.El ejercicio, iniciado el 4 de agosto, tiene como objetivo reforzar la defensa de las fronteras marítimas, la zona insular y el territorio costero del Lejano Oriente ruso. Las maniobras se desarrollaron en las aguas de los mares de Japón y Ojotsk, así como en el noroeste del océano Pacífico.En total, participaron alrededor de 60 buques de superficie, submarinos y buques de apoyo, unos 30 aviones, helicópteros y sistemas no tripulados de la aviación naval de la Flota del Pacífico, además de más de 13.000 militares.

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