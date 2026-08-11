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Trump sale en defensa de Infantino: "Si se va, el Mundial nunca volverá a ser tan exitoso"
Trump sale en defensa de Infantino: "Si se va, el Mundial nunca volverá a ser tan exitoso"
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El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió al organismo que sería un "terrible error" apartar al... 11.08.2026, Sputnik Mundo
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Confederaciones regionales como la UEFA, la AFC y la Concacaf cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA tras el fallido proyecto para vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales de los torneos. Las confederaciones han planteado incluso organizar competiciones por su cuenta y reclamaron una investigación independiente sobre la iniciativa.
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Trump sale en defensa de Infantino: "Si se va, el Mundial nunca volverá a ser tan exitoso"

22:25 GMT 11.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinEl presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca, en agosto de 2025.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca, en agosto de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió al organismo que sería un "terrible error" apartar al dirigente suizo de la presidencia de la organización.

"Si se va, [el Mundial] nunca volverá a ser tan exitoso ni rentable", afirmó Trump en su red Truth Social, tras las fuertes críticas que ha recibido Infantino por su propuesta de privatizar una parte de la Copa del Mundo.

Confederaciones regionales como la UEFA, la AFC y la Concacaf cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA tras el fallido proyecto para vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales de los torneos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el 50º Congreso Ordinario de la UEFA, Bruselas, Bélgica, 12 de febrero de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 30.07.2026
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La UEFA anuncia un boicot a los torneos de la FIFA debido al proyecto comercial
30 de julio, 17:07 GMT
Las confederaciones han planteado incluso organizar competiciones por su cuenta y reclamaron una investigación independiente sobre la iniciativa.
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