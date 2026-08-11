Trump sale en defensa de Infantino: "Si se va, el Mundial nunca volverá a ser tan exitoso"

Confederaciones regionales como la UEFA, la AFC y la Concacaf cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA tras el fallido proyecto para vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales de los torneos. Las confederaciones han planteado incluso organizar competiciones por su cuenta y reclamaron una investigación independiente sobre la iniciativa.
El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió al organismo que sería un "terrible error" apartar al dirigente suizo de la presidencia de la organización.
"Si se va, [el Mundial] nunca volverá a ser tan exitoso ni rentable", afirmó Trump en su red Truth Social, tras las fuertes críticas que ha recibido Infantino por su propuesta de privatizar una parte de la Copa del Mundo.
Confederaciones regionales como la UEFA, la AFC y la Concacaf cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA tras el fallido proyecto para vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales de los torneos.