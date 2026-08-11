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Trump sale en defensa de Infantino: "Si se va, el Mundial nunca volverá a ser tan exitoso"

Trump sale en defensa de Infantino: "Si se va, el Mundial nunca volverá a ser tan exitoso"

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, elogió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió al organismo que sería un "terrible error" apartar al... 11.08.2026, Sputnik Mundo

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Confederaciones regionales como la UEFA, la AFC y la Concacaf cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA tras el fallido proyecto para vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales de los torneos. Las confederaciones han planteado incluso organizar competiciones por su cuenta y reclamaron una investigación independiente sobre la iniciativa.

https://noticiaslatam.lat/20260730/la-uefa-anuncia-un-boicot-a-los-torneos-de-la-fifa-debido-al-proyecto-comercial-1174477908.html

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