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La UEFA anuncia un boicot a los torneos de la FIFA debido al proyecto comercial

La UEFA anuncia un boicot a los torneos de la FIFA debido al proyecto comercial

Sputnik Mundo

Las federaciones integrantes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) acordaron boicotear los certámenes organizados por la Comisión Disciplinaria... 30.07.2026, Sputnik Mundo

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"La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", indicó el organismo en su página web.En este contexto, la organización declaró que "como resultado del debate, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA". La UEFA señaló que la decisión de realizar la iniciativa de la FIFA arruinaría el fútbol y lo convertiría en un juguete para inversores privados.Recientemente se anunció la intención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender su participación en la Copa Mundial y propuso la creación de la FIFA Forward Enterprise, una empresa que incrementaría los beneficios de las asociaciones miembro de la FIFA y contribuiría al desarrollo del fútbol a nivel mundial.De acuerdo con la propuesta impulsada por Infantino, a partir de 2027 cada una de las 211 asociaciones nacionales podría recibir hasta 40 millones de dólares por ciclo cuatrienal a través de los programas FIFA Forward y FIFA Fast-Forward, mientras que en un periodo de 12 años los desembolsos podrían alcanzar unos 86 millones de dólares, según informaron medios especializados. El posible comprador es un grupo de inversores liderado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. La Administración presidencial estadounidense ya ha sido consultada sobre el plan, y JP Morgan está gestionando el proceso.La iniciativa ha sido criticada no solo por la UEFA, sino también por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Paralelamente, diversos medios internacionales han señalado que varias federaciones europeas prevén convocar una reunión de emergencia para definir su postura ante el plan de la FIFA, sin descartar la posibilidad de un boicot al Mundial.

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