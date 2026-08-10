"Que haya un liderazgo que sirva al fútbol": La UEFA, la Concacaf y la AFC exigen una investigación sobre el polémico plan de Infantino
© REUTERS Luisa GonzalezGianni Infantino, presidente de la FIFA, asiste a la toma de posesión del presidente de Colombia, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026
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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) solicitaron una revisión de la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en los derechos de la Copa Mundial a inversores privados.
A finales de julio, Gianni Infantino anunció la intención de vender una parte de los derechos del Mundial a inversores privados. Sin embargo, más tarde abandonó el proyecto FIFA Forward Enterprise debido a las críticas de la comunidad futbolística.
Ante las críticas dirigidas al jefe de la organización, la dirección de la FIFA celebró una reunión de emergencia en Marruecos en la que participaron Infantino y los miembros de la junta directiva. Durante la misma, los vicepresidentes de la organización expresaron su confianza en el actual dirigente, y la FIFA manifestó su deseo de recuperar su reputación tras el fracaso del proyecto. Asimismo, la organización envió cartas a todos los miembros de la FIFA en las que reconocía los errores cometidos.
"El liderazgo en el fútbol no es un bien que se posea. No consiste en ostentar —ni en exigir— el poder para ejercerlo. Es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que te lo confía. Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado", indica el comunicado conjunto de la UEFA, la Concacaf y la AFC.
Las organizaciones pidieron una investigación sobre las acciones de Infantino, señalando que la FIFA no debería desempeñar ningún papel en el proceso, ya que podría tener interés en ciertas conclusiones.
"La reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y 211 federaciones miembro reconoce que se cometieron errores durante el proceso. Lo considera un fallo de comunicación, cuando en realidad se trató de un error de criterio", señala el documento.
Según el comunicado, una propuesta impulsada con plazos ajustados, sin una consulta significativa y presentada antes de que las federaciones miembro pudieran revisarla adecuadamente "no es producto de un descuido, sino de una estrategia diseñada para limitar el escrutinio".
La FIFA también se comprometió a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, sin reconocer, una vez más, que una gobernanza adecuada ante una falta de criterio tan grave exigiría que dicha revisión fuera llevada a cabo por un tercero totalmente independiente, y no por la propia FIFA, agrega la carta. La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la realización de la revisión, exigen las organizaciones.
"Hay silencio donde debería haber responsabilidad, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura (...) La fuerza del fútbol siempre ha residido en su unidad. Exigimos que esa unidad se honre ahora, que haya un liderazgo que sirva al fútbol, no que pretenda controlarlo", concluye la misiva de las confederaciones.
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