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La refinación, la gran apuesta de México: ¿algún día bajará el precio de la gasolina?

La refinación, la gran apuesta de México: ¿algún día bajará el precio de la gasolina?

Sputnik Mundo

Contrario a la tendencia positiva de todas las grandes petroleras del mundo a raíz de la subida del crudo a nivel global, Pemex reportó pérdidas por 28.000... 11.08.2026, Sputnik Mundo

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Desde 2018 a la fecha, el Gobierno de México ha destinado más de 853.000 millones de pesos —casi 50.000 millones de dólares— en subsidios a combustibles para que no haya "gasolinazos", término con el que popularmente se conoce a los aumentos drásticos de la gasolina y que, generalmente, desatan un gran descontento social que, luego, es capitalizado políticamente. Y es que la situación en Pemex no pinta nada bien. Su deuda asciende a 84.500 millones de dólares —y eso que se ha visto reducida en unos 20.000 millones en siete años— y su capacidad de inversión ha sido duramente cuestionada. Además, haber destinado una mayor proporción del petróleo producido en México al Sistema Nacional de Refinación en lugar de exportarlo a otros países es una decisión ampliamente criticada. En ese sentido, destaca que esta condición no cambiará en el corto plazo debido a que la compañía no tiene una gran actividad actualmente en el desarrollo de pozos exploratorios o pozos en producción."Pemex no tiene flujo suficiente y por eso el Gobierno tiene que invertirle o destinarle recursos, porque Pemex por cuenta propia no es capaz de satisfacer sus necesidades o requerimientos de inversión", agrega Carranza. La gasolina para llenar las arcasActualmente México importa más del 50% de la gasolina que consume, la mayoría desde EEUU. Ese hecho —combinado con la gran carga fiscal que tiene el precio del combustible— ha provocado que un mexicano deba gastar entre 60 y 80 dólares para llenar el tanque de su automóvil con gasolina regular (magna), cuando en EEUU lograr lo mismo puede costar menos de 50 dólares. A pesar de los subsidios aportados por el Gobierno mexicano para contener los precios de la gasolina durante este periodo de inestabilidad energética global a causa de la guerra en Oriente Medio, el costo de estos hidrocarburos en el país latinoamericano se encuentra entre los más altos de América. De hecho, México tiene la segunda gasolina más cara entre los 12 países más consumidores de productos petrolíferos del mundo, según PETROIntelligence.En México, el precio de la gasolina regular es de 24 pesos por litro (1,4 dólares), mientras que en EEUU es de 1,04 dólares, en China 0,95 dólares y en Brasil 1,2 dólares. Y esto se debe, en parte, a la gran carga fiscal que tiene el consumidor final, pues la gasolina está gravada con impuestos como el IEPS y el IVA. ¿Un reto realizable?Según el especialista, si se le quitaran los gravámenes al precio de la gasolina, un mexicano acabaría pagando 16 pesos por litro (0,90 dólares), es decir, que llenar el tanque de un automóvil tipo sedán costaría unos 45 dólares, aproximadamente. Esto quiere decir que son ocho pesos por litro sólo por concepto de impuestos. Gran parte de esos impuestos, dice Balderas, se utiliza para asuntos de infraestructura y movilidad terrestre de personas y mercancías en México, a diferencia de países como Venezuela, Irán o Argelia, donde la gasolina está subsidiada casi al 100% y es muy barata, añade. En países nórdicos como Noruega, refiere el experto, la gasolina tiene una alta tasa de gravamen. Allá, el litro de gasolina cuesta 2,3 dólares por litro. Sin embargo, las autoridades noruegas, a pesar de ser una potencia petrolera, han utilizado ese alto precio para financiar una movilidad urbana y un transporte público altamente eficiente.¿Pero acaso algún día bajará de precio la gasolina en México? Carranza considera que tendrían que cumplirse muchos factores que no son sencillos de cumplir, a pesar de que, dice, políticamente el precio de los combustibles en México es muy redituable.

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