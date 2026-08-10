https://noticiaslatam.lat/20260810/record-de-230-inmigrantes-ilegales-llegan-al-reino-unido-en-una-sola-embarcacion-reportan-medios-1174611876.html
Récord de 230 inmigrantes ilegales llegan al Reino Unido en una sola embarcación, reportan medios
Récord de 230 inmigrantes ilegales llegan al Reino Unido en una sola embarcación, reportan medios
Sputnik Mundo
La embarcación cruzó el canal de la Mancha desde Francia y llegó a Dover, batiendo el récord anterior de 165 personas, registrado en julio. 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T16:09+0000
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Los medios de transporte son cada vez más grandes, ya que los traficantes optan por realizar menos travesías, pero con un mayor número de pasajeros, para tratar de eludir a las autoridades francesas.En los últimos meses aumentó el número de migrantes que cruzan el canal de la Mancha hacinados en una sola lancha neumática. A principios de agosto, una de ellas, con 173 personas a bordo, volcó después de que su motor se incendiara.En total, los medios informaron que entre enero y julio, unas 14.000 personas realizaron la travesía.En 2025, más de 41.000 inmigrantes ilegales llegaron al Reino Unido en barco a través del canal de la Mancha, lo que supuso la segunda cifra más alta tras el año récord de 2022.Europa se enfrenta periódicamente a crisis migratorias. En julio y agosto de 2026, un fuerte aumento de los intentos de entrar en la UE a través de Ceuta, en la frontera con Marruecos, generó alarma. Así, decenas de miles de migrantes llegaron a la ciudad a nado o a pie, tras sortear el rompeolas fronterizo. Al menos 90 personas murieron en el intento. En la actualidad, se estima que la mayoría ya regresó a Marruecos.
https://noticiaslatam.lat/20260808/espana-despliega-unos-2000-militares-en-ceuta-ante-el-temor-a-nueva-entrada-masiva-de-migrantes-1174594469.html
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La embarcación cruzó el canal de la Mancha desde Francia y llegó a Dover, batiendo el récord anterior de 165 personas, registrado en julio.
Los medios de transporte son cada vez más grandes, ya que los traficantes optan por realizar menos travesías, pero con un mayor número de pasajeros, para tratar de eludir a las autoridades francesas.
En los últimos meses aumentó el número de migrantes que cruzan el canal de la Mancha hacinados en una sola lancha neumática. A principios de agosto, una de ellas, con 173 personas a bordo, volcó después de que su motor se incendiara.
En total, los medios informaron que entre enero y julio, unas 14.000 personas realizaron la travesía.
En 2025, más de 41.000 inmigrantes ilegales llegaron al Reino Unido en barco a través del canal de la Mancha, lo que supuso la segunda cifra más alta tras el año récord de 2022.
Europa se enfrenta periódicamente a crisis migratorias. En julio y agosto de 2026, un fuerte aumento de los intentos de entrar en la UE a través de Ceuta, en la frontera con Marruecos, generó alarma. Así, decenas de miles de migrantes llegaron a la ciudad a nado o a pie, tras sortear el rompeolas fronterizo. Al menos 90 personas murieron en el intento
. En la actualidad, se estima que la mayoría ya regresó a Marruecos.
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