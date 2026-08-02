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Aumentan a 90 el número de los muertos durante la crisis migratoria en Ceuta

Aumentan a 90 el número de los muertos durante la crisis migratoria en Ceuta

Sputnik Mundo

Al menos 90 personas perdieron la vida en el intento de cruzar ilegalmente desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta, reportan medios locales... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Las fuerzas de seguridad españolas hallaron 74 cadáveres, mientras que las autoridades marroquíes encontraron otros 16, precisan las publicaciones. Entre los fallecidos, la futbolista marroquí del Mogreb Atlético Tetuán Faten Ben Amar El Azizi, de 20 años. Según medios locales, no pudo llegar a su destino debido a las difíciles condiciones del mar y al aumento de la seguridad en la zona.Entre el 30 y el 31 de agosto, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores, entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, según el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.

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