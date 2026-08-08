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España despliega unos 2.000 militares en Ceuta ante el temor a nueva entrada masiva de migrantes
España despliega unos 2.000 militares en Ceuta ante el temor a nueva entrada masiva de migrantes
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Las autoridades españolas están reforzando las medidas de seguridad en el enclave de Ceuta ante una posible repetición de la oleada de migrantes, cuya... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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Recientemente, las redes sociales se inundaron de mensajes con lemas como "15/08" y "al-hajma" (ofensiva, ataque en árabe), originados en la ciudad fronteriza marroquí de Fnideq (Castillejos). También se descubrieron grupos con hasta 400.000 miembros que difundían estos llamamientos a la acción.Desde el Ministerio del Interior del país ibérico declararon que se prepararán para posibles incidentes adicionales. Según el organismo, las tropas estacionadas en Ceuta permanecerán allí hasta que el Ministerio decida lo contrario, añade la prensa.Entre el 30 y el 31 de agosto, miles de marroquíes entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre su país y la ciudad de Ceuta. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la ciudad autónoma.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen, mientras que Francia reforzó los controles fronterizos.
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España despliega unos 2.000 militares en Ceuta ante el temor a nueva entrada masiva de migrantes

10:33 GMT 08.08.2026 (actualizado: 13:48 GMT 08.08.2026)
© AP Photo / Bernat ArmangueMigrantes que cruzaron a España son escoltados por soldados españoles hacia la frontera hispano-marroquí para su regreso a Marruecos desde el enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026
Migrantes que cruzaron a España son escoltados por soldados españoles hacia la frontera hispano-marroquí para su regreso a Marruecos desde el enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
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Las autoridades españolas están reforzando las medidas de seguridad en el enclave de Ceuta ante una posible repetición de la oleada de migrantes, cuya convocatoria se está difundiendo en las redes sociales, reportan medios locales. Ya han desplegado unos 300 agentes de la Policía antidisturbios y 2.000 militares, precisan.
Recientemente, las redes sociales se inundaron de mensajes con lemas como "15/08" y "al-hajma" (ofensiva, ataque en árabe), originados en la ciudad fronteriza marroquí de Fnideq (Castillejos). También se descubrieron grupos con hasta 400.000 miembros que difundían estos llamamientos a la acción.
Desde el Ministerio del Interior del país ibérico declararon que se prepararán para posibles incidentes adicionales. Según el organismo, las tropas estacionadas en Ceuta permanecerán allí hasta que el Ministerio decida lo contrario, añade la prensa.
Entre el 30 y el 31 de agosto, miles de marroquíes entraron ilegalmente en España, cruzando a nado o a pie la frontera entre su país y la ciudad de Ceuta. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la ciudad autónoma.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen, mientras que Francia reforzó los controles fronterizos.
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