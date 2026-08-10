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MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
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Panamá refuerza su frontera con Colombia tras ataques con explosivos
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Derivado de los eventos violentos en diversos puntos del territorio colombiano, el Gobierno panameño decidió desplegar elementos de seguridad para proteger su... 10.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, detalló que, como parte de esta medida, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) estarán en la frontera con Colombia para "fortalecer la vigilancia y el control territorial".Entre el 7 y 8 de agosto, pocas horas después de la asunción del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se registraron dos atentados con explosivos en la nación sudamericana.El primero de ellos ocurrió en la zona rural de Curumaní (noreste), donde drones lanzaron explosivos contra la subestación de Policía de San Roque. En el hecho, murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y un agente resultó herido. Asimismo, el sitio tuvo varios daños de consideración.Mientras tanto, en el departamento de Cauca (suroeste), estalló un coche bomba a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. La explosión dejó dos agentes lesionados.
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Panamá refuerza su frontera con Colombia tras ataques con explosivos

07:50 GMT 10.08.2026
© AP Photo / Matias DelacroixMilitares panameños.
Militares panameños. - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
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Derivado de los eventos violentos en diversos puntos del territorio colombiano, el Gobierno panameño decidió desplegar elementos de seguridad para proteger su frontera con la nación sudamericana.
"La operación busca reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad nacional y hacer cumplir el Estado de Derecho ante cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad y paz de la población", refirió el Ministerio de Seguridad de Panamá en un comunicado.
Asimismo, detalló que, como parte de esta medida, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) estarán en la frontera con Colombia para "fortalecer la vigilancia y el control territorial".
Estallido de coche bomba en el departamento de Cauca (suroeste), a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
América Latina
"El riesgo es enorme": Defensoría del Pueblo de Colombia pide estrategia especial gubernamental tras ataques
ayer, 21:45 GMT
Entre el 7 y 8 de agosto, pocas horas después de la asunción del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se registraron dos atentados con explosivos en la nación sudamericana.
El primero de ellos ocurrió en la zona rural de Curumaní (noreste), donde drones lanzaron explosivos contra la subestación de Policía de San Roque. En el hecho, murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y un agente resultó herido. Asimismo, el sitio tuvo varios daños de consideración.
Mientras tanto, en el departamento de Cauca (suroeste), estalló un coche bomba a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. La explosión dejó dos agentes lesionados.
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