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Panamá refuerza su frontera con Colombia tras ataques con explosivos

Panamá refuerza su frontera con Colombia tras ataques con explosivos

Sputnik Mundo

Derivado de los eventos violentos en diversos puntos del territorio colombiano, el Gobierno panameño decidió desplegar elementos de seguridad para proteger su... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, detalló que, como parte de esta medida, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) estarán en la frontera con Colombia para "fortalecer la vigilancia y el control territorial".Entre el 7 y 8 de agosto, pocas horas después de la asunción del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se registraron dos atentados con explosivos en la nación sudamericana.El primero de ellos ocurrió en la zona rural de Curumaní (noreste), donde drones lanzaron explosivos contra la subestación de Policía de San Roque. En el hecho, murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y un agente resultó herido. Asimismo, el sitio tuvo varios daños de consideración.Mientras tanto, en el departamento de Cauca (suroeste), estalló un coche bomba a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. La explosión dejó dos agentes lesionados.

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