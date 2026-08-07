"La opción del diálogo con grupos criminales está completamente agotada": De la Espriella

Asimismo, puntualizó que buscará "derrotar" al narcoterrorismo que afecta tanto al país, como a la región latinoamericana.En julio de 2025, De la Espriella inscribió el movimiento Defensores de la Patria en el Registro Nacional con el objetivo de reunir firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales. Posteriormente, recibió también el respaldo del partido conservador Movimiento Nacional de Salvación.En la segunda vuelta, celebrada el 21 de junio, obtuvo el 49,6% de los votos, superando por un punto porcentual al candidato del partido Pacto Histórico que consiguió el 48,7%.
El nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló que su estrategia contra las organizaciones que causan violencia en el país será más incisiva que en Gobiernos anteriores.
"La opción del diálogo con grupos criminales está completamente agotada", aseguró en su primer discurso al frente del Poder Ejecutivo local.
Asimismo, puntualizó que buscará "derrotar" al narcoterrorismo que afecta tanto al país, como a la región latinoamericana.
En julio de 2025, De la Espriella inscribió el movimiento Defensores de la Patria en el Registro Nacional con el objetivo de reunir firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales. Posteriormente, recibió también el respaldo del partido conservador Movimiento Nacional de Salvación.
En la segunda vuelta, celebrada el 21 de junio, obtuvo el 49,6% de los votos, superando por un punto porcentual al candidato del partido Pacto Histórico que consiguió el 48,7%.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).