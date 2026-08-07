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"La opción del diálogo con grupos criminales está completamente agotada": De la Espriella

"La opción del diálogo con grupos criminales está completamente agotada": De la Espriella

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El nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló que su estrategia contra las organizaciones que causan violencia en el país será más incisiva... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, puntualizó que buscará "derrotar" al narcoterrorismo que afecta tanto al país, como a la región latinoamericana.En julio de 2025, De la Espriella inscribió el movimiento Defensores de la Patria en el Registro Nacional con el objetivo de reunir firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales. Posteriormente, recibió también el respaldo del partido conservador Movimiento Nacional de Salvación.En la segunda vuelta, celebrada el 21 de junio, obtuvo el 49,6% de los votos, superando por un punto porcentual al candidato del partido Pacto Histórico que consiguió el 48,7%.

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