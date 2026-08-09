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MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
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Se registran ataques con explosivos en Colombia durante el primer día de Gobierno de De la Espriella
Se registran ataques con explosivos en Colombia durante el primer día de Gobierno de De la Espriella
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A menos de 24 horas de la asunción del nuevo mandatario colombiano, dos hechos violentos se reportaron en diversas zonas del país sudamericano. 09.08.2026, Sputnik Mundo
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El primero de ellos ocurrió en la zona rural de Curumaní (noreste), donde drones lanzaron explosivos contra la subestación de Policía de San Roque. En el hecho, murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y un agente resultó herido. Asimismo, el sitio tuvo varios daños de consideración. Mientras tanto, en el departamento de Cauca (suroeste), estalló un coche bomba a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. La explosión dejó dos agentes lesionados. Después de los acontecimientos violentos, el Ministerio de Defensa colombiano anunció que destinaría áreas de inteligencia y operativas para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a quienes perpetraron los crímenes.
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Se registran ataques con explosivos en Colombia durante el primer día de Gobierno de De la Espriella

01:45 GMT 09.08.2026 (actualizado: 09:43 GMT 09.08.2026)
© AP Photo / Santiago SaldarriagaEstallido de coche bomba en el departamento de Cauca (suroeste), a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana.
Estallido de coche bomba en el departamento de Cauca (suroeste), a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
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A menos de 24 horas de la asunción del nuevo mandatario colombiano, dos hechos violentos se reportaron en diversas zonas del país sudamericano.
El primero de ellos ocurrió en la zona rural de Curumaní (noreste), donde drones lanzaron explosivos contra la subestación de Policía de San Roque. En el hecho, murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y un agente resultó herido. Asimismo, el sitio tuvo varios daños de consideración.
Mientras tanto, en el departamento de Cauca (suroeste), estalló un coche bomba a la altura de la caseta de Mondomo, en la vía Panamericana. La explosión dejó dos agentes lesionados.
Después de los acontecimientos violentos, el Ministerio de Defensa colombiano anunció que destinaría áreas de inteligencia y operativas para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a quienes perpetraron los crímenes.
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