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"La vulneración es evidente": campeona olímpica denuncia la política de World Athletics hacia los atletas rusos
"La vulneración es evidente": campeona olímpica denuncia la política de World Athletics hacia los atletas rusos
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La campeona mundial y olímpica Olga Bogoslóvskaya respaldó la demanda de la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)... 10.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con Bogoslóvskaya, la nueva acción judicial fue provocada por la falta de diálogo de World Athletics y por la negativa de la organización a adoptar medidas que permitan el regreso de los deportistas rusos a las competiciones internacionales: una decisión completamente política.La campeona destacó especialmente el papel del presidente de World Athletics, Sebastian Coe, en lo que está sucediendo. El dirigente de la organización mantiene una línea inflexible respecto a la participación rusa. Bogoslóvskaya comparó la relación actual con las autoridades deportivas internacionales con "hablar con un cajero automático": una comunicación sin respuesta ni posibilidad de negociación.No quedan argumentos deportivosLa exatleta señaló que numerosas federaciones internacionales de otros deportes han encontrado fórmulas para readmitir a los atletas rusos. En cambio, World Athletics mantiene desde 2015 un bloqueo prácticamente intacto."Por eso hemos decidido recurrir por la vía legal para impugnar esa injusticia, que es absolutamente clara y evidente", afirmó, añadiendo que "World Athletics es consciente de las fuerzas que están en juego y de las posibilidades que existen, y está haciendo todo lo posible para que Rusia ni pueda participar en el próximo Campeonato del Mundo".La ARAF contrató a un despacho jurídico internacional especializado en litigios deportivos y la demanda fue preparada con un alto nivel técnico, sostuvo Bogoslóvskaya, expresando confianza en las posibilidades de éxito del recurso.La ARAF presentó ante el TAS una nueva demanda para impugnar las sanciones impuestas a la federación por World Athletics y lograr el regreso de los deportistas rusos a las competiciones internacionales.Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los deportistas rusos.Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los atletas rusos.
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"La vulneración es evidente": campeona olímpica denuncia la política de World Athletics hacia los atletas rusos
16:55 GMT 10.08.2026 (actualizado: 16:57 GMT 10.08.2026)
La campeona mundial y olímpica Olga Bogoslóvskaya respaldó la demanda de la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para impugnar las sanciones de World Athletics. La medida busca corregir una situación "absolutamente evidente e injusta" para los deportistas rusos, declaró.
De acuerdo con Bogoslóvskaya, la nueva acción judicial fue provocada por la falta de diálogo de World Athletics y por la negativa de la organización a adoptar medidas que permitan el regreso de los deportistas rusos a las competiciones internacionales: una decisión completamente política.
"Todos los casos relacionados con el dopaje están completamente cerrados (...) Y ya no quedan otras reclamaciones. Todo lo demás es pura política", subrayó.
La campeona destacó especialmente el papel del presidente de World Athletics, Sebastian Coe, en lo que está sucediendo. El dirigente de la organización mantiene una línea inflexible respecto a la participación rusa. Bogoslóvskaya comparó la relación actual con las autoridades deportivas internacionales con "hablar con un cajero automático": una comunicación sin respuesta ni posibilidad de negociación.
No quedan argumentos deportivos
La exatleta señaló que numerosas federaciones internacionales de otros deportes han encontrado fórmulas para readmitir a los atletas rusos. En cambio, World Athletics mantiene desde 2015 un bloqueo prácticamente intacto.
"Por eso hemos decidido recurrir por la vía legal para impugnar esa injusticia, que es absolutamente clara y evidente", afirmó, añadiendo que "World Athletics es consciente de las fuerzas que están en juego y de las posibilidades que existen, y está haciendo todo lo posible para que Rusia ni pueda participar en el próximo Campeonato del Mundo".
La ARAF contrató a un despacho jurídico internacional especializado en litigios deportivos y la demanda fue preparada con un alto nivel técnico, sostuvo Bogoslóvskaya, expresando confianza en las posibilidades de éxito del recurso.
La vulneración es evidente. Creo que solo en el ámbito jurídico y solo demostrando nuestra fuerza, incluida la fuerza jurídica, podremos resolver estas cuestiones", concluyó.
La ARAF presentó ante el TAS una nueva demanda
para impugnar las sanciones impuestas a la federación por World Athletics y lograr el regreso de los deportistas rusos a las competiciones internacionales.
Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales
desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los deportistas rusos.
Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los atletas rusos.
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