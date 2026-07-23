Especialistas de varios países explican por qué bloquear solo a los atletas rusos perjudica al propio deporte
15:50 GMT 23.07.2026 (actualizado: 17:04 GMT 23.07.2026)
© Sputnik / Vitaly Belousov / Acceder al contenido multimediaAtletas de la selección rusa durante la ceremonia de bienvenida a los Olímpicos en el VTB Arena de Moscú, Rusia
© Sputnik / Vitaly Belousov/
Síguenos en
Anteriormente, la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana. El recurso busca impugnar la decisión del consejo de World Athletics, que mantuvo la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales.
En una entrevista con Sputnik, el exatleta olímpico cubano Javier Sotomayor criticó la decisión de World Athletics de impedir que los atletas rusos participen con bandera e himno en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Verano, que se celebrarán en Los Ángeles (EEUU) en 2028.
Para él, la mayoría de los competidores entrenan de manera correcta y merecen representar a su país tras años de preparación.
"Los atletas rusos son de altísima calidad y, aunque algunos puedan haber cometido pequeños errores, estoy seguro de que la mayoría, o al menos la gran mayoría, de los que entrenan para representar a su país lo hacen de forma correcta", declaró.
Sotomayor recuerda que la monetización y la politización del deporte ya perjudicaron a generaciones enteras, incluida la suya, afectada por los boicots de 1984 y 1988.
"Involucrar al deporte en la política saca a la luz cuestiones como esta, la misma que está ocurriendo ahora en Rusia", afirmó.
Según el exsaltador, repetir ese aislamiento penaliza a atletas que no tienen relación con disputas geopolíticas y compromete el espíritu olímpico.
© Sputnik
De acuerdo con otro especialista, el atleta italiano Federico Barucco, la exclusión únicamente de Rusia de las competiciones deportivas compromete la esencia del deporte y reduce el nivel de los torneos.
Según él, impedir la participación de los atletas rusos perjudica tanto al público como a los competidores, que dejan de enfrentarse a rivales de alto nivel.
La exclusión de los atletas rusos afecta negativamente a la calidad general de las competiciones internacionales y al interés del público por ellas, ya que hay personas que las siguen por televisión precisamente por ver a representantes de Rusia participando, declaró a Sputnik Bienvenu Matenda Kibangala, presidente de la Federación de Atletismo del Congo.
"La exclusión de los atletas rusos tiene un impacto negativo tanto en el panorama nacional como en el internacional. Muchas personas quieren ver a los rusos entre los participantes de las competiciones. Si no ven la participación de los rusos y de Rusia, pueden perder el interés. Por tanto, el efecto es desfavorable", explicó.
También señaló que no se puede renunciar a los jóvenes apasionados por el atletismo a causa de disputas políticas, pues la pérdida de interés de los atletas de entre 8 y 34 años puede acarrear graves consecuencias para el atletismo internacional.
© Sputnik
Por su parte, el boxeador estadounidense de peso pesado David Nino Rodriguez considera a los atletas rusos unos de los más resistentes y disciplinados del mundo, argumentando que excluirlos debilita la competición y demuestra que la política sigue prevaleciendo sobre el deporte.
World Athletics reafirmó este mes su prohibición general a los atletas rusos y bielorrusos, incluso cuando el COI suspendió provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso y retiró sus recomendaciones de participación a las federaciones internacionales.
© Sputnik
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.