Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260723/especialistas-de-varios-paises-explican-por-que-bloquear-solo-a-los-atletas-rusos-perjudica-al-1174389717.html
Especialistas de varios países explican por qué bloquear solo a los atletas rusos perjudica al propio deporte
Especialistas de varios países explican por qué bloquear solo a los atletas rusos perjudica al propio deporte
Sputnik Mundo
Anteriormente, la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana. El recurso busca impugnar la... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T15:50+0000
2026-07-23T17:04+0000
internacional
⚽ deportes
federación de atletismo de rusia (araf)
tribunal de arbitraje deportivo (tas)
coi
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/04/0c/1138052204_460:168:2989:1591_1920x0_80_0_0_6f190b4283f5df3591bf23cd464bb70d.jpg
En una entrevista con Sputnik, el exatleta olímpico cubano Javier Sotomayor criticó la decisión de World Athletics de impedir que los atletas rusos participen con bandera e himno en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Verano, que se celebrarán en Los Ángeles (EEUU) en 2028.Para él, la mayoría de los competidores entrenan de manera correcta y merecen representar a su país tras años de preparación.Sotomayor recuerda que la monetización y la politización del deporte ya perjudicaron a generaciones enteras, incluida la suya, afectada por los boicots de 1984 y 1988.Según el exsaltador, repetir ese aislamiento penaliza a atletas que no tienen relación con disputas geopolíticas y compromete el espíritu olímpico.De acuerdo con otro especialista, el atleta italiano Federico Barucco, la exclusión únicamente de Rusia de las competiciones deportivas compromete la esencia del deporte y reduce el nivel de los torneos.Según él, impedir la participación de los atletas rusos perjudica tanto al público como a los competidores, que dejan de enfrentarse a rivales de alto nivel.La exclusión de los atletas rusos afecta negativamente a la calidad general de las competiciones internacionales y al interés del público por ellas, ya que hay personas que las siguen por televisión precisamente por ver a representantes de Rusia participando, declaró a Sputnik Bienvenu Matenda Kibangala, presidente de la Federación de Atletismo del Congo.También señaló que no se puede renunciar a los jóvenes apasionados por el atletismo a causa de disputas políticas, pues la pérdida de interés de los atletas de entre 8 y 34 años puede acarrear graves consecuencias para el atletismo internacional.Por su parte, el boxeador estadounidense de peso pesado David Nino Rodriguez considera a los atletas rusos unos de los más resistentes y disciplinados del mundo, argumentando que excluirlos debilita la competición y demuestra que la política sigue prevaleciendo sobre el deporte.World Athletics reafirmó este mes su prohibición general a los atletas rusos y bielorrusos, incluso cuando el COI suspendió provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso y retiró sus recomendaciones de participación a las federaciones internacionales.
https://noticiaslatam.lat/20260709/1174214724.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Javier Sotomayor, el atleta cubano y actual plusmarquista mundial de salto de altura
Sputnik Mundo
Javier Sotomayor, el atleta cubano y actual plusmarquista mundial de salto de altura
2026-07-23T15:50+0000
true
PT1M17S
Federico Barucco, el atleta italiano
Sputnik Mundo
Federico Barucco, el atleta italiano
2026-07-23T15:50+0000
true
PT0M59S
David 'Nino' Rodríguez, el boxeador
Sputnik Mundo
David 'Nino' Rodríguez, el boxeador
2026-07-23T15:50+0000
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/04/0c/1138052204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_336a960378cabeaa37e05dc06417a465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, federación de atletismo de rusia (araf), tribunal de arbitraje deportivo (tas), coi
⚽ deportes, federación de atletismo de rusia (araf), tribunal de arbitraje deportivo (tas), coi

Especialistas de varios países explican por qué bloquear solo a los atletas rusos perjudica al propio deporte

15:50 GMT 23.07.2026 (actualizado: 17:04 GMT 23.07.2026)
© Sputnik / Vitaly Belousov / Acceder al contenido multimediaAtletas de la selección rusa durante la ceremonia de bienvenida a los Olímpicos en el VTB Arena de Moscú, Rusia
Atletas de la selección rusa durante la ceremonia de bienvenida a los Olímpicos en el VTB Arena de Moscú, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Vitaly Belousov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Anteriormente, la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana. El recurso busca impugnar la decisión del consejo de World Athletics, que mantuvo la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales.
En una entrevista con Sputnik, el exatleta olímpico cubano Javier Sotomayor criticó la decisión de World Athletics de impedir que los atletas rusos participen con bandera e himno en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Verano, que se celebrarán en Los Ángeles (EEUU) en 2028.
Para él, la mayoría de los competidores entrenan de manera correcta y merecen representar a su país tras años de preparación.
"Los atletas rusos son de altísima calidad y, aunque algunos puedan haber cometido pequeños errores, estoy seguro de que la mayoría, o al menos la gran mayoría, de los que entrenan para representar a su país lo hacen de forma correcta", declaró.
Sotomayor recuerda que la monetización y la politización del deporte ya perjudicaron a generaciones enteras, incluida la suya, afectada por los boicots de 1984 y 1988.

"Involucrar al deporte en la política saca a la luz cuestiones como esta, la misma que está ocurriendo ahora en Rusia", afirmó.

Según el exsaltador, repetir ese aislamiento penaliza a atletas que no tienen relación con disputas geopolíticas y compromete el espíritu olímpico.
© Sputnik
De acuerdo con otro especialista, el atleta italiano Federico Barucco, la exclusión únicamente de Rusia de las competiciones deportivas compromete la esencia del deporte y reduce el nivel de los torneos.
Según él, impedir la participación de los atletas rusos perjudica tanto al público como a los competidores, que dejan de enfrentarse a rivales de alto nivel.
Un juego sin reglas: cómo la política intenta imponerse al deporte internacional (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2026
Internacional
Un juego sin reglas: cómo la política intenta imponerse al deporte internacional
9 de julio, 15:58 GMT
La exclusión de los atletas rusos afecta negativamente a la calidad general de las competiciones internacionales y al interés del público por ellas, ya que hay personas que las siguen por televisión precisamente por ver a representantes de Rusia participando, declaró a Sputnik Bienvenu Matenda Kibangala, presidente de la Federación de Atletismo del Congo.

"La exclusión de los atletas rusos tiene un impacto negativo tanto en el panorama nacional como en el internacional. Muchas personas quieren ver a los rusos entre los participantes de las competiciones. Si no ven la participación de los rusos y de Rusia, pueden perder el interés. Por tanto, el efecto es desfavorable", explicó.

También señaló que no se puede renunciar a los jóvenes apasionados por el atletismo a causa de disputas políticas, pues la pérdida de interés de los atletas de entre 8 y 34 años puede acarrear graves consecuencias para el atletismo internacional.
© Sputnik
Por su parte, el boxeador estadounidense de peso pesado David Nino Rodriguez considera a los atletas rusos unos de los más resistentes y disciplinados del mundo, argumentando que excluirlos debilita la competición y demuestra que la política sigue prevaleciendo sobre el deporte.
World Athletics reafirmó este mes su prohibición general a los atletas rusos y bielorrusos, incluso cuando el COI suspendió provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso y retiró sus recomendaciones de participación a las federaciones internacionales.
© Sputnik
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала