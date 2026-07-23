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Especialistas de varios países explican por qué bloquear solo a los atletas rusos perjudica al propio deporte

Especialistas de varios países explican por qué bloquear solo a los atletas rusos perjudica al propio deporte

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Anteriormente, la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana. El recurso busca impugnar la... 23.07.2026, Sputnik Mundo

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En una entrevista con Sputnik, el exatleta olímpico cubano Javier Sotomayor criticó la decisión de World Athletics de impedir que los atletas rusos participen con bandera e himno en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Verano, que se celebrarán en Los Ángeles (EEUU) en 2028.Para él, la mayoría de los competidores entrenan de manera correcta y merecen representar a su país tras años de preparación.Sotomayor recuerda que la monetización y la politización del deporte ya perjudicaron a generaciones enteras, incluida la suya, afectada por los boicots de 1984 y 1988.Según el exsaltador, repetir ese aislamiento penaliza a atletas que no tienen relación con disputas geopolíticas y compromete el espíritu olímpico.De acuerdo con otro especialista, el atleta italiano Federico Barucco, la exclusión únicamente de Rusia de las competiciones deportivas compromete la esencia del deporte y reduce el nivel de los torneos.Según él, impedir la participación de los atletas rusos perjudica tanto al público como a los competidores, que dejan de enfrentarse a rivales de alto nivel.La exclusión de los atletas rusos afecta negativamente a la calidad general de las competiciones internacionales y al interés del público por ellas, ya que hay personas que las siguen por televisión precisamente por ver a representantes de Rusia participando, declaró a Sputnik Bienvenu Matenda Kibangala, presidente de la Federación de Atletismo del Congo.También señaló que no se puede renunciar a los jóvenes apasionados por el atletismo a causa de disputas políticas, pues la pérdida de interés de los atletas de entre 8 y 34 años puede acarrear graves consecuencias para el atletismo internacional.Por su parte, el boxeador estadounidense de peso pesado David Nino Rodriguez considera a los atletas rusos unos de los más resistentes y disciplinados del mundo, argumentando que excluirlos debilita la competición y demuestra que la política sigue prevaleciendo sobre el deporte.World Athletics reafirmó este mes su prohibición general a los atletas rusos y bielorrusos, incluso cuando el COI suspendió provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso y retiró sus recomendaciones de participación a las federaciones internacionales.

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