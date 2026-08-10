https://noticiaslatam.lat/20260810/federaciones-deportivas-rusas-por-la-justicia-se-presenta-una-segunda-demanda-contra-world-1174611843.html

Federaciones deportivas rusas por la justicia: se presenta una segunda demanda contra World Athletics

Federaciones deportivas rusas por la justicia: se presenta una segunda demanda contra World Athletics

Sputnik Mundo

La Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) presentó ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) una nueva demanda para impugnar las sanciones impuestas a la... 10.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-10T13:56+0000

2026-08-10T13:56+0000

2026-08-10T13:56+0000

internacional

⚽ deportes

rusia

federación de atletismo de rusia (araf)

atletas

atletismo

política

sebastian coe

tribunal de arbitraje deportivo (tas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174612456_0:311:3086:2047_1920x0_80_0_0_2b401f6afdab4ab8114b0738e2a1c07a.jpg

Las restricciones vigentes vulneran los derechos de la organización y le impiden representar plenamente los intereses del atletismo ruso a nivel internacional.Especial preocupación genera el carácter selectivo y politizado de las sanciones: la postura más dura hacia Rusia la mantiene únicamente el actual presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, exmiembro del Parlamento británico por el Partido Conservador. Las consecuencias de sus decisiones perjudican de forma considerable no solo al atletismo ruso, sino también al mundial, socavando los principios de igualdad y objetividad en el deporte."Las sanciones contra la ARAF tienen un carácter sin precedentes: ninguna otra federación deportiva se enfrenta a restricciones tan severas. No solo dificultan el pleno funcionamiento de la federación, sino que también frenan el desarrollo del atletismo en Rusia, especialmente en lo que respecta a los jóvenes, al impedirnos representar dignamente nuestro deporte en la escena internacional. Por eso defenderemos sistemáticamente nuestros derechos y buscaremos que las sanciones sean levantadas por la vía judicial, al tiempo que continuaremos trabajando en esta dirección. Ya estamos preparando los próximos pasos para restablecer la justicia", explicó el director ejecutivo de la ARAF, Borís Yarishevski.¿Qué restricciones concretas se imponen?Debido a las restricciones vigentes, la ARAF no puede enviar a sus representantes a los órganos de trabajo de la asociación internacional, donde se establecen las reglas y se toman decisiones estratégicas. La federación no participa en las reuniones ni en las votaciones del Consejo de World Athletics y, por consiguiente, no puede influir en las principales líneas de desarrollo del atletismo mundial. Además, los especialistas rusos tienen prohibido participar en conferencias internacionales de entrenadores, seminarios y otros eventos, mientras que los jueces rusos no tienen acceso a los programas de formación continua y no pueden renovar las categorías internacionales que ya poseen ni obtener nuevas.Anteriormente, el TAS ya había admitido una demanda de la ARAF contra la decisión de World Athletics de prorrogar la suspensión de los atletas rusos, impidiéndoles participar en competiciones internacionales bajo los auspicios del mismo World Athletics. Para representar la posición de la federación deportiva rusa en el proceso arbitral se ha recurrido a abogados internacionales con amplia experiencia y especializados en derecho deportivo, incluidos profesionales con experiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.La ARAF continúa dialogando con las estructuras deportivas internacionales y mantiene contactos de trabajo dentro de la propia World Athletics. La federación seguirá defendiendo los intereses de los atletas rusos y de toda la comunidad del atletismo del país, en estricto cumplimiento de las normas del derecho deportivo internacional.Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos.Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los deportistas rusos.

https://noticiaslatam.lat/20260723/especialistas-de-varios-paises-explican-por-que-bloquear-solo-a-los-atletas-rusos-perjudica-al-1174389717.html

https://noticiaslatam.lat/20260709/1174214724.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, rusia, federación de atletismo de rusia (araf), atletas, atletismo, política, sebastian coe, tribunal de arbitraje deportivo (tas)