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Por un deporte justo: cómo avanza el juicio de los atletas rusos por su derecho a competir internacionalmente

Por un deporte justo: cómo avanza el juicio de los atletas rusos por su derecho a competir internacionalmente

Sputnik Mundo

La decisión de impedir la participación de los atletas rusos en competiciones internacionales confirma la discriminación que sufren, declaró el director... 23.07.2026, Sputnik Mundo

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"Desde principios de 2025, hemos tratado de establecer un diálogo y hemos mantenido negociaciones [con World Athletics]. (...) Lamentablemente, tuvimos que constatar que no logramos encauzar ese diálogo de manera constructiva y, por supuesto, todas las declaraciones de World Athletics según las cuales el regreso de nuestros atletas al escenario internacional está directamente vinculado a la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que satisfaga a toda la comunidad internacional, a nuestro juicio, son absolutamente discriminatorias y no tienen nada que ver con el deporte", subrayó.Conforme a Yarishevski, el Consejo de World Athletics tomó una decisión negativa sobre la participación de los atletas rusos en competiciones internacionales.Del 23 al 26 de julio, la ciudad rusa de Ekaterimburgo acoge la principal competición de atletismo del país: el Campeonato de Rusia. En el marco del evento tuvo lugar una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer nuevos detalles del proceso judicial iniciado por atletas rusos contra World Athletics.En el encuentro también participaron el presidente de la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF), Piotr Fradkov; la entrenadora principal de la selección rusa de atletismo, Svetlana Abrámova; así como destacados atletas rusos.Anteriormente, el ministro de Deportes de Rusia y presidente del Comité Olímpico Ruso, Mijaíl Degtiariov, calificó a la Unión Internacional de Biatlón (IBU) y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (World Athletics) como las más radicales en lo que respecta a las sanciones contra los deportistas rusos.Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos. Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los deportistas rusos. La ARAF, por su parte, informó de que había presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).Degtiariov comentó que existen buenas perspectivas judiciales para las demandas presentadas ante el TAS contra World Athletics y la IBU.

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