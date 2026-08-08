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Santiago Nieto lidera la apuesta de la 4T en un estado del centro de México: ¿cuáles son sus temas más relevantes?

Santiago Nieto lidera la apuesta de la 4T en un estado del centro de México: ¿cuáles son sus temas más relevantes?

Sputnik Mundo

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (2018-2021), Santiago Nieto, habló en entrevista exclusiva con Sputnik sobre su intención de disputar la... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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Con la mirada puesta en el proceso electoral del año próximo, cuando se disputarán 17 estados y se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados (Cámara Baja), Nieto, abogado de larga trayectoria en el sector público en la órbita de la justicia y el combate de delitos financieros, ha formalizado sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Querétaro (centro).Tras dejar recientemente la dirección del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, cargo que ocupó durante casi dos años, y habiendo recibido el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Nieto —oriundo de San Juan del Río, ciudad ubicada a 57 kilómetros de la capital queretana— se ha dedicado a caminar la entidad.Su objetivo es encabezar la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación —eufemismo utilizado por el Gobierno para apegarse al marco normativo electoral— en la que se anticipa será una de las batallas más arduas para el oficialismo en el 2027, dado el dominio histórico del opositor Partido Acción Nacional (PAN). En diálogo con Sputnik, Nieto, quien encabeza las preferencias entre los precandidatos de la 4T, asegura que el contexto político local muestra una reconfiguración de fuerzas que beneficiará a su postulación."Mientras que en los comicios del 2021 el PAN se impuso con una diferencia de dos a uno sobre Morena, en el 2024 hubo un acortamiento de distancias", afirma el exfuncionario, señalando que, en la última elección para el Senado (Cámara Alta), la fórmula del partido guinda redujo la brecha a ocho puntos respecto a la alianza panista, logrando además victorias en tres de los seis distritos electorales federales y en seis de los 18 municipios del estado.Nieto dijo ante este medio que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el crecimiento de Morena, en eventual coalición con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), coloca al movimiento en posición de disputar el Ejecutivo estatal. A diferencia de comicios anteriores, el aspirante señaló que el fracaso de la estrategia panista en materia de seguridad y servicios públicos ha abierto la puerta del electorado queretano en sectores de clase media y profesionistas que, anteriormente, resultaban esquivos para el proyecto oficialista.El diagnóstico localEn su recorrido por los municipios queretanos, el exfuncionario explicó que ha identificado la gestión hídrica como el problema más crítico del estado.La escasez de agua afecta de manera transversal a colonias populares y zonas de semidesierto como la localidad de Tolimán, situación que se ve agravada por el desperdicio en el uso agrícola sin sistemas de riego eficientes y por un esquema de concesiones que, a su juicio, ha distorsionado el servicio público en favor de la comercialización privada.La infraestructura vial representa el segundo eje de malestar ciudadano, dijo, con municipios metropolitanos como Querétaro, Corregidora y El Marqués registrando severos problemas de vialidad. Al respecto, Nieto criticó duramente las intervenciones urbanas recientes realizadas por las Administraciones locales. Al mismo tiempo, en línea con otros gobiernos de la 4T, propuso alternativas de transporte masivo como sistemas de Cablebús para enlazar las zonas periféricas, en sintonía con las obras de conectividad federal como el tren México-Querétaro."La obra magna de esta Administración en la avenida 5 de Febrero ha sido un fracaso monumental de casi 10.000 millones de pesos (583 millones de dólares) que no ha funcionado para agilizar la movilidad. Mientras, la falta de agua se ha convertido en una realidad lacerante, con las colonias populares pasando semanas sin servicio mientras se fomenta el consumo por pipas", afirmó.A estas problemáticas se suma la presión sobre el costo de vida, añadió. Según estimaciones compartidas por el aspirante, el gasto promedio mensual de un hogar en la entidad se ubica cerca de los 31.000 pesos (1.809 dólares), en contraste con el ingreso promedio, que ronda los 11.000 pesos (642 dólares). Esta disparidad limita severamente el acceso a la vivienda, dijo, en particular para las generaciones jóvenes, fracturando el tejido social a pesar del dinamismo industrial del Estado.En el ámbito de la seguridad pública, Nieto cuestionó el discurso de eficacia que históricamente ha presumido el blanquiazul. Citando cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), enfatizó que la entidad ha registrado incrementos en la incidencia delictiva, violencia de género y narcomenudeo, lo que ha erosionado la percepción de blindaje que distinguió al Estado en décadas pasadas con respecto a otras zonas del país, afirmó.El reto de la diversificación en épocas de arancelesEn el terreno económico, recordó Nieto durante la entrevista, Querétaro mantiene una profunda integración con América del Norte, destinando cerca del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos y Canadá, concentradas principalmente en las industrias automotriz y aeroespacial. No obstante, el político advirtió que las tensiones comerciales provocadas por las políticas arancelarias de Washington representan un riesgo directo para la estabilidad económica estatal.Frente al proceso de revisión del T-MEC, Nieto subrayó la necesidad de alinearse con los lineamientos de la Administración federal a través del Plan México. Su plataforma, detalló, contempla incentivar el contenido nacional en la producción industrial, fortalecer el mercado interno con sellos de calidad locales y diversificar los destinos comerciales hacia América Latina, particularmente Brasil, y Asia, especialmente China, Corea del Sur y Vietnam.Proyección tecnológicaOtra de las propuestas centrales expuestas por el ex titular de la UIF es la transformación del modelo productivo en el municipio de El Marqués (región centro-sur del estado), impulsando su transición de una zona tradicionalmente manufacturera a un hub tecnológico orientado a la producción de semiconductores, desarrollo de software y centros de datos, buscando crear un mayor valor agregado y registro de patentes locales.No obstante, Nieto resaltó que la instalación de infraestructura de alta tecnología, como los data centers, debe guardar un equilibrio con las necesidades humanas de las comunidades queretenas. En ese sentido, cuestionó que existan proyectos rapaces del actual Gobierno local panista que garantizan suministro de energía y agua para enfriar servidores mientras las poblaciones vecinas carecen de servicios básicos continuos.

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