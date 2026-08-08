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España establece medidas migratorias para Italia tras crisis en Ceuta
España establece medidas migratorias para Italia tras crisis en Ceuta
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Las nuevas medidas estarán vigentes durante un mes y contemplan revisiones aleatorias de identidad y documentación en puertos y aeropuertos. La decisión se... 08.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-08T06:07+0000
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El Gobierno español acordó restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia, ante lo que calificó como una persistente presión migratoria irregular en ese país.Las medidas comenzarán a aplicarse a las 00:00 (hora local) del 8 de agosto (22:00 GMT del 7 de agosto) y contemplan controles aleatorios para verificar la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros. En el caso de ciudadanos de terceras naciones, también se comprobará la visa o el permiso de residencia correspondiente.Los controles permanecerán activos hasta las 00:00 (hora local) del 7 de septiembre (22:00 GMT del 6 de septiembre), aunque el Gobierno español podrá modificar este periodo si cambian las circunstancias que motivaron su implementación.La decisión llega después de que España exigiera a Italia levantar la suspensión del espacio Schengen que Roma impuso tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana. Madrid había dado a las autoridades italianas un plazo de tres días para reconsiderar la medida.Italia, sin embargo, rechazó la petición española y afirmó que no acepta "ultimátums ni imposiciones" en asuntos relacionados con su seguridad nacional y el control de sus fronteras. El Gobierno de Giorgia Meloni señaló que mantendrá las restricciones al menos hasta el 15 de agosto.Roma justificó su postura ante la posibilidad de una nueva llegada masiva de migrantes a Ceuta en esa fecha, después de que circularan llamados en redes sociales. Según el Gobierno italiano, los controles no serán revisados hasta que considere eliminados los riesgos para la seguridad y el terrorismo.España había advertido que, si Italia no daba marcha atrás, se vería obligada a adoptar medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos. Con el restablecimiento de los controles, Madrid responde a la decisión italiana mientras permanece abierta la disputa sobre la aplicación del acuerdo Schengen.Pese al enfrentamiento, el Gobierno italiano aseguró que sus medidas no buscan deteriorar la relación bilateral con España, al que calificó como un país amigo, y recordó que restricciones similares han sido adoptadas anteriormente por otros gobiernos europeos en situaciones relacionadas con la seguridad y el control migratorio.
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España establece medidas migratorias para Italia tras crisis en Ceuta

06:07 GMT 08.08.2026 (actualizado: 11:04 GMT 08.08.2026)
© AP Photo / STRVarias personas caminan por una playa tras intentar cruzar desde la ciudad marroquí de Castillejos al enclave español de Ceuta
Varias personas caminan por una playa tras intentar cruzar desde la ciudad marroquí de Castillejos al enclave español de Ceuta - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
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Las nuevas medidas estarán vigentes durante un mes y contemplan revisiones aleatorias de identidad y documentación en puertos y aeropuertos. La decisión se produce después de que Roma anunciara que mantendrá sus propios controles a viajeros procedentes de España hasta el 15 de agosto por motivos de seguridad.
El Gobierno español acordó restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia, ante lo que calificó como una persistente presión migratoria irregular en ese país.
Las medidas comenzarán a aplicarse a las 00:00 (hora local) del 8 de agosto (22:00 GMT del 7 de agosto) y contemplan controles aleatorios para verificar la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros. En el caso de ciudadanos de terceras naciones, también se comprobará la visa o el permiso de residencia correspondiente.
Los controles permanecerán activos hasta las 00:00 (hora local) del 7 de septiembre (22:00 GMT del 6 de septiembre), aunque el Gobierno español podrá modificar este periodo si cambian las circunstancias que motivaron su implementación.
La decisión llega después de que España exigiera a Italia levantar la suspensión del espacio Schengen que Roma impuso tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana. Madrid había dado a las autoridades italianas un plazo de tres días para reconsiderar la medida.
Crisis migratoria en Ceuta - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
Economía
La crisis migratoria golpea al comercio de Ceuta, admite el ministro de Economía de España
5 de agosto, 14:10 GMT
Italia, sin embargo, rechazó la petición española y afirmó que no acepta "ultimátums ni imposiciones" en asuntos relacionados con su seguridad nacional y el control de sus fronteras. El Gobierno de Giorgia Meloni señaló que mantendrá las restricciones al menos hasta el 15 de agosto.
Roma justificó su postura ante la posibilidad de una nueva llegada masiva de migrantes a Ceuta en esa fecha, después de que circularan llamados en redes sociales. Según el Gobierno italiano, los controles no serán revisados hasta que considere eliminados los riesgos para la seguridad y el terrorismo.
España había advertido que, si Italia no daba marcha atrás, se vería obligada a adoptar medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos. Con el restablecimiento de los controles, Madrid responde a la decisión italiana mientras permanece abierta la disputa sobre la aplicación del acuerdo Schengen.
Pese al enfrentamiento, el Gobierno italiano aseguró que sus medidas no buscan deteriorar la relación bilateral con España, al que calificó como un país amigo, y recordó que restricciones similares han sido adoptadas anteriormente por otros gobiernos europeos en situaciones relacionadas con la seguridad y el control migratorio.
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