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La crisis migratoria golpea al comercio de Ceuta, admite el ministro de Economía de España
La crisis migratoria golpea al comercio de Ceuta, admite el ministro de Economía de España
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Las autoridades españolas preparan un paquete de medidas de apoyo para responder en las próximas semanas a los cierres iniciales y garantizar la continuidad de... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario indicó que los pequeños negocios de Ceuta se vieron afectados de manera muy significativa por la crisis migratoria. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno está evaluando el impacto.Según explicó, uno de los indicadores de la actividad empresarial es el consumo de electricidad. Señaló que, en el sector comercial, este se redujo un 35% los días 31 de julio y 1 de agosto, descenso recuperado posteriormente de manera parcial. Así, el 4 de agosto se registró una caída del consumo de entre un 10% y un 11% respecto a los niveles habituales, precisó.Además, Cuerpo señaló que, más allá del impacto inmediato provocado por el cierre temporal de las tiendas, también habrá consecuencias que solo podrán evaluarse con el tiempo. Entre ellas mencionó la suspensión de las fiestas patronales de Ceuta, la disminución del turismo, la cancelación de reservas y el posible efecto sobre la inversión y la actividad empresarial a mediano y largo plazo.Los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron ilegalmente a nado o a pie hacia la ciudad de Ceuta, enclave español ubicado en África, fronterizo con Marruecos. Según datos oficiales, hasta 90 personas murieron en el intento de llegar a las fronteras españolas.El número de inmigrantes irregulares que irrumpieron en Ceuta ha ascendido a unos 72.000 hasta la fecha, de ellos alrededor de 70.000 regresaron ya a Marruecos, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior español. Cabe destacar que la población de Ceuta ronda las 85.000 personas.
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La crisis migratoria golpea al comercio de Ceuta, admite el ministro de Economía de España

14:10 GMT 05.08.2026
© REUTERS Pedro NunesCrisis migratoria en Ceuta
Crisis migratoria en Ceuta - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
© REUTERS Pedro Nunes
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Las autoridades españolas preparan un paquete de medidas de apoyo para responder en las próximas semanas a los cierres iniciales y garantizar la continuidad de la actividad económica en Ceuta, comentó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El funcionario indicó que los pequeños negocios de Ceuta se vieron afectados de manera muy significativa por la crisis migratoria. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno está evaluando el impacto.
Según explicó, uno de los indicadores de la actividad empresarial es el consumo de electricidad. Señaló que, en el sector comercial, este se redujo un 35% los días 31 de julio y 1 de agosto, descenso recuperado posteriormente de manera parcial. Así, el 4 de agosto se registró una caída del consumo de entre un 10% y un 11% respecto a los niveles habituales, precisó.
Además, Cuerpo señaló que, más allá del impacto inmediato provocado por el cierre temporal de las tiendas, también habrá consecuencias que solo podrán evaluarse con el tiempo. Entre ellas mencionó la suspensión de las fiestas patronales de Ceuta, la disminución del turismo, la cancelación de reservas y el posible efecto sobre la inversión y la actividad empresarial a mediano y largo plazo.
Migrantes regresan a Marruecos tras cruzar a Ceuta por mar en medio de cruces masivos de migrantes desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España, 1 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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Aumentan a 90 el número de los muertos durante la crisis migratoria en Ceuta
2 de agosto, 10:01 GMT
Los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron ilegalmente a nado o a pie hacia la ciudad de Ceuta, enclave español ubicado en África, fronterizo con Marruecos. Según datos oficiales, hasta 90 personas murieron en el intento de llegar a las fronteras españolas.
El número de inmigrantes irregulares que irrumpieron en Ceuta ha ascendido a unos 72.000 hasta la fecha, de ellos alrededor de 70.000 regresaron ya a Marruecos, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior español. Cabe destacar que la población de Ceuta ronda las 85.000 personas.
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